Brooklyn Beckham schweigt zum 50. Geburtstag von Vater David

David Beckham ist 50 geworden und zelebriert den runden Geburtstag mit einer glamourösen Party in London – doch es fehlte ein bedeutendes Familienmitglied: Brooklyn Peltz-Beckham (26) ließ sich bei dem festlichen Anlass nicht blicken. Während Victoria Beckham (51) gemeinsam mit den Kindern Romeo (22), Cruz (20) und Harper per Privatjet aus Paris anreiste, blieb der älteste Sohn erneut fern. Auch zu Davids (50) eigentlicher Geburtstagssause in einem luxuriösen Restaurant in London, zu der sich A-Promis, enge Freunde und Familie versammelten, ließ Brooklyn bislang auf sich warten. Obwohl er und seine Frau Nicola Peltz (30) in der Stadt sein sollen, blieb von beiden laut Mirror jede Spur – und auch auf Social Media gab es kein öffentliches Lebenszeichen von Brooklyn.

Davids Freude über seinen Ehrentag wurde trotzdem nicht getrübt. Nach einem ausgelassenen Nachmittag beim Wein in einem französischen Château und einem exklusiven Dinner mit Victoria, Romeo, Cruz mitsamt Freundin Jackie Apostel sowie Tochter Harper in Paris, stand in London die große Feier an. Victoria postete eine liebevolle Hommage an ihren Mann auf Instagram, ebenso teilten Romeo und Cruz emotionale Beiträge für ihren Vater. Brooklyn hingegen blieb stumm – nicht nur zu Davids Geburtstag, sondern zuletzt auch zu Victorias Geburtstag im April, als er die Feierlichkeiten angeblich zugunsten von Coachella sausen ließ. Insider berichten von einer angespannten Stimmung in der Familie, bei der vor allem Brooklyns Verhältnis zu Romeos neuer Freundin Kim Turnbull für Zündstoff sorgt. Trotz aller Konflikte hatte David aber darauf gehofft, bei seinem 50. Geburtstag mit allen Kindern gemeinsam anzustoßen.

Bereits zuvor wurde die Familienfehde rund um Brooklyn und Romeo thematisiert und darüber berichtet, dass David Beckham sich eine Versöhnung wünscht. Britischen Berichten zufolge soll der Zwist rund um Romeos neue Beziehung den Haussegen schief hängen lassen. Dass Brooklyn zuletzt immer wieder bei Familienereignissen fehlte, fiel Fans und Beobachtern bereits mehrfach auf – so auch an diesem besonderen Tag, an dem er zum ersten Mal keinen Social-Media-Gruß hinterließ. Für David steht dennoch die Familie im Mittelpunkt. In einem emotionalen Instagram-Post dankte er seinen Kindern und Victoria: "Ihr seid der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe. Ich liebe euch alle so sehr."

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Sohn Romeo, Tochter Harper und Ehemann David

Getty Images David Beckham im Januar 2025

