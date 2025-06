Cruz Beckham und seine Jackie Apostel feiern ihr Einjähriges

Cruz Beckham (20) hat am Donnerstag sein einjähriges Jubiläum mit seiner Freundin Jackie Apostel gefeiert und dazu eine liebevolle Hommage auf Instagram geteilt. "Ein Jahr vorbei, noch viele vor uns", schrieb der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) unter eine Collage von Jackie. Die Sängerin ließ sich ebenfalls nicht lumpen und postete ihrerseits eine Bilderserie mit Pärchenfotos und der Beschreibung: "Ein gutes Jahr."

Jackie scheint inzwischen fester Bestandteil der berühmten Beckham-Familie zu sein. Im vergangenen September unterstützte sie Victoria während deren Show bei der Paris Fashion Week und nahm an Davids 50. Geburtstagsfeierlichkeiten teil, einschließlich eines Familienausflugs nach Frankreich. Während eines großen Festes in London performte sie sogar mit Cruz ein Duett des Songs "Islands In The Stream" – ein besonderer Moment, da es sich um das Lieblingslied von Victoria und David handelt.

Ganz anders sieht es derzeit bei Romeo (22) aus: Die Jubiläumsbeiträge von Cruz und Jackie kamen nur wenige Stunden nach der angeblichen Trennung seines Bruders von Kim Turnbull. Sein Freundeskreis behauptete gegenüber Daily Mail, dass die Beziehung nach sieben Monaten einvernehmlich beendet wurde. Die beiden hätten wegen ihrer vollen Terminkalender und zahlreicher Reisen Schwierigkeiten gehabt, sollen jedoch ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.

Instagram / jackie.apostel Foto von Cruz Beckham und Jackie Apostel, Juni 2025

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull

