Inmitten des Streits: Cruz Beckham teilt altes Familienfoto

Cruz Beckham (20) hat für Aufsehen gesorgt, indem er ein rührendes Schwarz-Weiß-Foto, das die vier Beckham-Kinder zusammen mit ihrer Mutter Victoria Beckham (51) zeigt, in seiner Instagram-Story postete. Das Bild entstand offenbar schon vor einigen Jahren und zeigt die Familie eng umschlungen auf einem Sofa. Brooklyn Peltz-Beckham (26), der älteste Sohn von Victoria und David Beckham (50), liegt mit dem Kopf auf der Schulter seiner Mutter, während Victoria ihre jüngste Tochter Harper im Arm hält. Cruz und Romeo kuscheln sich zudem ganz nah an ihre Mutter. Mit diesem Foto scheint Cruz möglicherweise seinen Bruder erreichen zu wollen, der Berichten zufolge den Kontakt zur Familie derzeit ablehnt.

Der Hauptgrund für den offensichtlichen Bruch sollen Spannungen zwischen Brooklyn und seiner Frau Nicola Peltz (30) auf der einen sowie seinen Eltern und Geschwistern auf der anderen Seite sein. Gerüchte über einen handfesten Familienstreit kursieren bereits seit Längerem, nachdem Brooklyn wichtige Familientreffen, wie Davids 50. Geburtstag, sausen ließ. Diese Woche sorgte zusätzlich die Nachricht, dass David in die Liste der Birthday Honours des Königs aufgenommen und zum Ritter geschlagen wird, für Schlagzeilen. Brooklyn soll trotz dieses wichtigen Meilensteins seinem Vater weder gratuliert noch Kontakt aufgenommen haben.

Der Konflikt innerhalb der Beckham-Familie belastet offenbar alle Beteiligten schwer. Schon in der Vergangenheit äußerte Cruz, der jüngste Sohn von Victoria und David, immer wieder kryptische Botschaften über die Bedeutung von Wahrheit und Freundlichkeit auf Social Media. Brooklyn selbst hatte in der Vergangenheit beteuert, dass seine Frau Nicola für ihn oberste Priorität habe. Zuletzt teilte er ein Video, in dem er Nicola als sein "ganzes Leben" bezeichnete und seine Loyalität ihr gegenüber unterstrich.

Instagram / cruzbeckham Victoria Beckham mit ihren Kids Brooklyn, Harper, Romeo und Cruz

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025

