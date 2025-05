Im Brooklyn-Streit: Romeo Beckham ist für Mama Victoria da

Romeo Beckham (22) zeigt in der aktuellen Familienkrise echte Stärke: Während seine Mutter Victoria Beckham (51) nach dem öffentlichen Streit mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn Beckham (26) am Boden zerstört sein soll, erweist sich Romeo als ihr Fels in der Brandung. Wie Insider laut der Daily Mail berichten, bemüht sich der Nachwuchs-Fußballer aktiv darum, seinen Eltern in dieser schwierigen Zeit beizustehen – und das mit viel Einfühlungsvermögen. Besondere Gesten wie ein liebevoller Blumenstrauß zum amerikanischen Muttertag rührten Victoria besonders, zumal Brooklyn an beiden Muttertagen – in England und den USA – jegliche öffentliche Anerkennung seiner Mutter vermieden hatte. Auch bei den rauschenden Feierlichkeiten zu David Beckhams (50) 50. Geburtstag spielte Romeo, gemeinsam mit seinem Bruder Cruz Beckham (20) und Schwester Harper (13), eine zentrale Rolle im Familienleben, während Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz (30) durch ihre Abwesenheit auffielen. Das Paar wollte Davids Geburtstag zwar separat feiern, jedoch lehnten er und Victoria diese Einladung ab.

Die öffentliche Familienfehde schlägt dabei immer größere Wellen: Laut Freunden sei Victoria tief verletzt von Brooklyns Distanz und fühle sich von ihrem Sohn ebenso wie von seiner Ehefrau betrogen. Besonders schmerzen dürfte sie, dass nicht nur sie und David unter dem Bruch leiden, sondern auch die Geschwister Cruz, Romeo und Harper mit der Situation kämpfen. Zudem ist die Beziehung zwischen den Schwiegertöchtern angeblich angespannt: Romeos Freundin Kim Turnbull werde laut Berichten als "Sündenbock" für die Auseinandersetzung ins Spiel gebracht – ausgerechnet von Brooklyns Umfeld. Doch sowohl Romeo selbst als auch sein jüngerer Bruder Cruz zeigen sich solidarisch mit ihren Eltern und lassen sich von den unterschwelligen Seitenhieben nicht beirren.

Diese familiäre Schieflage ist gerade für den sonst so traditionsbewussten Beckham-Clan etwas Besonderes – und erinnert an eine schwierige Phase in David Beckhams eigener Familiengeschichte. Nach David Beckhams Streit mit seinem Vater Ted in den 2000er-Jahren dauerte es Jahre, bis wieder Versöhnung möglich war. Trotz aller Skandale pflegen Victoria und David ihre Familie mit besonderen Ritualen: Geburtstagsfeiern, Instagram-Posts mit liebevollen Worten und spontane Aktionen wie der Auftritt von Vater und Sohn im Partnerlook prägen das Familienleben. Romeo setzt mit seinen kleinen Gesten ein Zeichen für Zusammenhalt – und Freunde der Familie sagen, dass gerade diese Verbundenheit vielleicht die beste Chance bietet, den aktuellen Riss irgendwann doch zu heilen.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im September 2024

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

