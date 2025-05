Im Familien-Zoff: Cruz Beckham bittet um die "Wahrheit"

Cruz Beckham (20), der jüngste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50), hat mit einer rätselhaften Instagram-Story Aufmerksamkeit erregt. In seiner Botschaft schrieb er: "Es braucht 43 Muskeln, um die Stirn zu runzeln, und 17, um zu lächeln. Sei freundlich und sag die Wahrheit." Worte, die nachdenklich stimmen – vor allem, da sie zu einem Zeitpunkt kommen, an dem die Gerüchteküche rund um einen Familienkonflikt ordentlich brodelt. Im Mittelpunkt: sein ältester Bruder Brooklyn Beckham (26) und dessen Ehefrau Nicola (30). Beide ließen sich weder bei Davids Geburtstag blicken, noch trafen sie sich während ihres London-Besuchs mit der Familie. Ein klares Zeichen der Distanz. Ob Cruz' Story ein friedlicher Appell an die Familie oder eine subtile Kritik an seinen Bruder war, bleibt unklar. Klar ist: Zwischen den Beckhams hängt derzeit der Haussegen schief.

Hinter den Kulissen scheinen die Differenzen zunehmend unüberbrückbar. Während Brooklyn kürzlich auf Instagram vor allem seine Loyalität zu Nicola betonte, waren David und Victoria im Hintergrund zutiefst enttäuscht. Eine Quelle berichtete The Sun zufolge, dass sie oft die Initiative ergreifen, um Brooklyn und Nicola zu unterstützen – sei es bei der Präsentation von Brooklyns Hot-Sauce-Marke Cloud23 oder Nicolas Filmevents. Davon scheint aktuell wenig bis gar nichts zurückzukommen.

Die angespannte Familiensituation scheint schwer auf den Schultern der Beckhams zu lasten – doch Cruz und sein älterer Bruder Romeo Beckham (22) zeigen Rückgrat. Mit liebevollen Gesten und spürbarer Zuwendung stellen sie klar: Das Wohl ihrer Eltern, Victoria und David Beckham, steht für sie an erster Stelle. Besonders Romeo Beckham erweist sich inmitten der Familienkrise als stabiler Anker. Während Mutter Victoria laut Insidern nach dem Bruch mit Brooklyn emotional am Limit ist, steht Romeo Beckham ihr wie ein Fels in der Brandung zur Seite. Wie die Daily Mail berichtete, zeigt das Nachwuchsmodel viel Fingerspitzengefühl und bemüht sich aktiv darum, Harmonie in die angespannte Familiendynamik zurückzubringen. Ob es ihm und Cruz gelingt, Bruder Brooklyn zur Versöhnung mit den Eltern zu bewegen, bleibt jedoch offen.

Getty Images Brookly und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2025

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Sohn Romeo, Tochter Harper und Ehemann David

