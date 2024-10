Dieser Single darf auch mit ins "Bachelorette"-Halbfinale

Stella Stegmann (27) fällt die Entscheidung nicht leicht! In der finalen Nacht der Rosen in Thailand muss sie vier Personen für die Home-Dates auswählen. Martin Michelius, Devin Dayan und Leila durften sich schon in der vergangenen Folge von Die Bachelorette über ihre Tickets nach Deutschland freuen. Nun vergibt Stella eine weitere Rose. "Du bist eine ganz besondere Persönlichkeit und in deiner Nähe geht es mir gut", verkündet die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit – und entscheidet sich für Ferry!

Emma, Akosua, Eric und Jan sind somit nicht mehr im Rennen um das Herz der Bachelorette. Die zwei Mädels gehen mit einem Lächeln aus der Villa und sind sich einig: "Es war eine sehr schöne Zeit." Jan hatte sich mehr Hoffnungen auf eine Zukunft mit Stella gemacht, sodass sie ihn bei der Verabschiedung trösten muss. "Es ging so langsam los mit dem Flirten, aber die anderen waren einfach schon ein bisschen weiter", erklärt das Model dem Feuerwehrmann. Eric hatte die TV-Bekanntheit noch kurz vor der Entscheidung um ein Einzeldate gebeten. "Tut mir leid, dass ich dir nicht die Chance gegeben habe", sagt die 27-Jährige nach ihrer Entscheidung zu ihm.

Im Netz wurde schon vor der Ausstrahlung der neuesten Folge über den vierten Halbfinalisten spekuliert. Die Influencerin Annikazion hatte in ihrer Zusammenfassung der zehnten Folge auf YouTube festgestellt: "Es gibt im Vorspann für die ganze Staffel eine Szene mit Ferry in einem Glitzervorhang und diese Szene gab es offensichtlich noch nicht." Viele Fans gaben ihr recht und ahnten schon, dass der Rapper unter Stellas Favoriten sein würde.

Instagram / thereal20g Ferry, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmer Eric, Ferry, Stella Stegmann, Akosua und Devin

