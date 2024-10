Billie Eilishs Mutter teilt zu Halloween Freude mit Kindern

Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas lieben Halloween – und das schon seit ihrer Kindheit. Das verriet ihre Mutter Maggie Baird (65) kürzlich in einem Gespräch mit dem People Magazine. Bei den Glamour Women of the Year Awards verriet die Schauspielerin einige Halloween-Traditionen ihrer Familie. "Meine Kinder sind wirklich besessen von Halloween", sagte sie lachend. Als ihre Kinder noch kleiner waren, veranstaltete die Familie im Stadtteil Highland Park in Los Angeles legendäre Halloween-Partys. Dabei gab es "Donuts an der Schnur" vom örtlichen, rein pflanzlichen Donut-Laden, wie Maggie erzählte. "Wir hatten auch Fühlboxen, in die man hineingreifen konnte. Wir haben unsere kleine Garage in ein Spukhaus verwandelt mit all den schleimigen Fühlboxen", fügte sie hinzu.

Anlass für das Interview war Maggies Ehrung im Rahmen der Glamour-Ausgabe "Women of the Year: The Moms" 2024. Maggie erzählte, wie erstaunt sie über die Reaktion ihrer Kinder auf diese Auszeichnung war: "Sie waren so süß. Sie haben mir Blumen geschickt, als das Cover herauskam, was mich ziemlich überrascht hat. Ich glaube, ich habe ihnen nicht einmal davon erzählt", gestand sie. Maggie ziert das Cover gemeinsam mit Tina Knowles (70) – Mutter von Beyoncé (43) und Solange Knowles (38) , Mandy Teefey (48) – Mutter von Selena Gomez (32) und Gracie Teefey (11), sowie Donna Kelce (72) – Mutter von Travis Kelce (35) und Jason Kelce (36).

Trotz ihrer Karriere in der Schauspielerei und der Comedy fühlt sich Maggie Baird am wohlsten, wenn sie sich für ihre Herzensangelegenheiten einsetzt: den Kampf gegen Lebensmittelknappheit und den Klimawandel. Im Jahr 2020 gründete sie Support + Feed, ein Projekt, das diese Themen adressiert. Bei der Glamour-Veranstaltung trug sie ein Outfit aus nachhaltiger Mode, was ihren Einsatz für die Umwelt unterstrich. Neben all ihren Engagements bleibt das Zwischenmenschliche ein wichtiger Teil in der Familie, denn Billie und Finneas zeigen auch abseits der Bühne ihre Zuneigung und Unterstützung für die Anliegen ihrer Mutter. Maggies Erlebnisse und Werte spiegeln sich klar in der Erziehung ihrer Kinder wider, die heute erfolgreiche Künstler sind.

Getty Images Billie Eilish und ihre Mutter Maggie Baird im Oktober 2022

Getty Images Maggie Baird beim Hollywood-Klimagipfel

