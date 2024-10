Daisy Ridley teilt "Star Wars"-Geheimnisse mit ihrem Ehemann

Daisy Ridley (32) kehrt ins Star Wars-Universum zurück und nur eine Person kennt alle Details: ihr Ehemann Tom Bateman (35). In einem Interview mit People Magazin verriet die britische Schauspielerin, dass ihr Mann über alle Geheimnisse ihres kommenden Films informiert sei und scherzte, dass er zur Verschwiegenheit verpflichtet wurde. Nach ihrem letzten Auftritt als Rey in "Der Aufstieg Skywalkers" im Jahr 2019 wird sie die Rolle nun im neuen Filmprojekt wieder übernehmen. Über die genaue Handlung oder ob eine neue Trilogie geplant ist, wurde jedoch noch nichts bekannt gegeben.

Die Entscheidung, wieder Teil des galaktischen Universums zu sein, sei Daisy nicht schwergefallen. Sie betonte laut Just Jared, wie sehr sie das Arbeiten mit der geliebten Crew und dem Cast schätze. "Als Kathleen (71) [Kennedy] mich fragte, war ich wirklich überrascht, aber wie könnte ich ablehnen?", erklärte sie. "Ich liebe Rey als Charakter und sehe großes Potenzial im nächsten Film." Obwohl Details zur Handlung streng geheim sind, teilte sie mit, dass es "so viele mehr Feinheiten gibt, als man vielleicht denkt". Ihre Nähe zur Figur Rey führe sie auch auf ihre enge Zusammenarbeit mit dem Regisseur J.J. Abrams zurück, der die Figur ursprünglich erschaffen hat.

Daisy betonte im Gespräch auch, wie interessant die Schauspielerei für sie immer noch sei. Abseits der Filmsets lebt Daisy Ridley ein zurückgezogenes, privates Leben mit ihrem Ehemann Tom Bateman, der ebenfalls Schauspieler ist. Die beiden lernten sich am Set des Films "Mord im Orient Express" kennen und sind seitdem in einer Beziehung. Das Paar hält ihr gemeinsames Leben weitgehend aus den Schlagzeilen heraus. Erst kürzlich gab die Schauspielerin aber dennoch einen Einblick in ihr Privatleben und machte öffentlich, dass sie an einer Autoimmunerkrankung leide. In anderen Interviews hat Daisy betont, wie wichtig ein stabiles Privatleben für ihr Wohlbefinden sei.

ActionPress/ CapitalPictures Daisy Ridley als Rey in "Star Wars"

Getty Images Daisy Ridley im Mai 2024

