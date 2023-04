"Star Wars": Die Filmreihe soll in drei Episoden weitergehen

Star Wars-Fans können sich auf mehr freuen! Kathleen Kennedy (69) betreut seit dem Verkauf an Disney 2012 als Präsidentin von Lucasfilm alle neuen Projekte und brachte so einige Serien des berühmten Filmuniversums zu der Streamingplattform. Zuletzt wurde die Weiterführung der Filmreihe verschoben. Eine Rückkehr zur Leinwand stand in den Sternen. Bei einer Fan-Convention gab es jetzt aber tolle Nachrichten für die Fans: Kathleen gab die Weiterführung der Reihe bekannt!

Die Präsidentin von Lucasfilm erklärte bei der "Star Wars Celebration"-Convention in London, wie es mit der Filmreihe weitergeht. "Unsere neuen Projekte umfassen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. [...] Wir freuen uns, auf die Leinwand zurückzukehren", verkündete Kathleen. Drei neue Episoden seien Teil der Ausweitung des "Star Wars"-Universums. Die neuen Teile werden alle einen anderen Regisseur haben. Bei der ersten Episode wird von Sharmeen Obaid-Chinoy Regie geführt, Titelheldin wird wieder Rey, die von Daisy Ridley (30) gespielt wird.

Auch die Regisseure für die anderen beiden Teile stellte Kathleen bei der Präsentation vor. Die Reise in die Vergangenheit der Filmreihe wird von James Mangold (59) geleitet. Seine Episode wird auf die Ursprünge des Jedi-Ordens eingehen. Beim dritten Teil führt dann Dave Filoni Regie. Worum es gehen wird, ist aber noch nicht bekannt. Episode zehn soll allerdings nicht vor dem Jahr 2025 in die Kinos kommen.

ActionPress Adam Driver als Kylo Ren in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

ActionPress/ CapitalPictures Daisy Ridley als Rey in "Star Wars"

United Archives GmbH / ActionPress Ewan McGregor und Ray Park in "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung"

