Schauspielerin Daisy Ridley leidet unter Autoimmunkrankheit

Daisy Ridley (32) hat offenbart, dass sie im September 2023 mit Morbus Basedow diagnostiziert wurde. Die Schauspielerin spricht in einem Interview mit Women's Health über ihre lebenslange Autoimmunkrankheit, die die Schilddrüse betrifft. Ihre Beschwerden traten erstmals nach den Dreharbeiten zu ihrem psychologischen Thriller "Magpie" auf. Die Star Wars-Bekanntheit erklärt, dass sie zunächst heiße Schübe, Müdigkeit, Handzittern und einen schnellen Herzschlag verspürt hatte, was sie anfangs ihrer stressigen Rolle zuschrieb. Ein Endokrinologe stellte schließlich die Diagnose.

Zunächst konnte Daisy ihre Symptome nicht wirklich zuordnen. "Ich dachte, ich sei einfach nur genervt von der Welt, aber dabei funktionierte alles so schnell, dass ich nicht zur Ruhe kommen konnte", führt sie in dem Interview weiter aus. Zwar gibt es keine Heilung für Morbus Basedow, aber die Behandlung kann das Risiko von Komplikationen verringern und helfen, die Symptome zu managen.

Daisy spielt derzeit die berühmte US-Schwimmerin Gertrude "Trudy" Ederle in "Die junge Frau und das Meer" und hat durch ihre gesundheitlichen Herausforderungen viel über den eigenen Körper gelernt. Bekannt wurde die Britin damals mit ihrer Rolle Rey in den "Star Wars"-Filmen. Auch danach landete sie einige Rollen in diversen Filmen.

Instagram / daisyridley Daisy Ridley im März 2022

Getty Images Daisy Ridley im Mai 2024

