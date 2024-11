Kehrt Daisy Ridley zurück? Das ist zu "Star Wars 10" bekannt

Bereits seit 2023 ist klar, dass das Star Wars-Universum um drei weitere Filme vergrößert wird. Einer davon soll "Star Wars 10: New Jedi Order" sein. Laut der Plattform Moviepilot ist derzeit noch nicht sonderlich viel über den Film bekannt. Die grobe Handlung soll aber schon feststehen: "New Jedi Order" soll etwa 15 Jahre nach dem neunten Teil "Der Aufstieg Skywalkers" spielen. Rey, in früheren Filmen von Daisy Ridley (32) gespielt, hat in der Zeit einen neuen Jedi-Orden gegründet. Das soll der Einstieg in eine völlig neue Zeit in der Galaxis sein. Allerdings ist noch nicht klar, ob die Fans sich auf eine Umbesetzung gefasst machen müssen oder ob Daisy wieder in ihre Rolle schlüpft – denn aufgrund der Zeitspanne könnte auch eine ältere Schauspielerin besetzt werden.

Derzeit gibt es allerdings noch sehr viele andere unbekannte Variablen, was "New Jedi Order" angeht. So handelt es sich bei dem Titel erst einmal um einen Arbeitstitel, wodurch auch unklar ist, ob das Sci-Fi-Spektakel tatsächlich Episode zehn der Hauptfilmreihe werden wird. Manche Fans hoffen sicherlich auf ein Wiedersehen mit den Charakteren der Urtrilogie, allerdings sind einige von denen nicht mehr am Leben. Da Rey aber die Schülerin von dem verstorbenen Luke Skywalker (Mark Hamill, 73) war, könnte darüber spekuliert werden, ob der ursprüngliche Protagonist in Form eines Machtgeistes zurückkehrt, wie schon in Teil neun. "Ich weiß nicht, ob wir viel Zeit in Rückblenden oder mit Machtgeistern verbringen werden, aber sicherlich wird der Geist von dem, was [Luke] für Rey bedeutet, eine entscheidende Rolle spielen", überlegte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy (71) gegenüber IGN.

Die große Skywalker-Saga endete mit der neunten Episode im Jahr 2019. Das hieß aber nicht, dass die Fans auf ihr geliebtes Universum verzichten mussten. Vielmehr sparte Disney nicht an Ablegern in Form von Serien und Filmen – allerdings sehr zum Verdruss mancher Zuschauer. Bis heute wird im Netz bei jeder Ankündigung heftig diskutiert, ob der Mäusekonzern "Star Wars" nicht einfach zur Ruhe betten sollte. Nach dem letzten Film schloss nämlich auch Mark mit den Laserschwertern ab. "Sie brauchen mich nicht mehr", betonte er damals gegenüber Entertainment Tonight.

Stuart C. Wilson/Getty Images Daisy Ridley und Mark Hamill

Getty Images Mark Hamill bei der "Child's Play"-Premiere in Hollywood im Juni 2019

