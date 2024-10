Robert Geiss' Vater Reinhold (82) stürzt Treppe hinunter

Robert Geiss' (60) Vater Reinhold hatte Glück im Unglück! Wie unter anderem RTL berichtet, wollte der 82-Jährige erholsame Stunden am Pool verbringen. Ein aufblasbarer Schwan für das kühle Nass durfte dabei nicht fehlen – doch genau dieser wurde Reinhold zum Verhängnis: Beim Transport des Pool-Spielzeugs fiel der Opa von Davina Shakira (21) und Shania Tyra Geiss (20) eine Treppe hinunter und schlug sich auf dem Beton den Kopf an.

Allerdings wurde Reinhold erst zwei Tage später zufällig untersucht: Er begleitete seine Frau Magret zu einer Beauty-Behandlung, bei der er dem Arzt von seinem Sturz erzählte: "Ich habe schon seit zwei Tagen Schwindelgefühle, die mir große Sorgen machen." Der Mediziner reagierte daraufhin sofort und veranlasste eine MRT-Untersuchung. Wenig später folgte die Entwarnung. "Sein Gehirn ist in einwandfreiem Zustand. Es gab nicht mal Anzeichen von Alterung", erklärte der Mediziner daraufhin.

Schon seit Jahren begeistern Robert und Co. mit ihrer eigenen Show Die Geissens deutschlandweit die Zuschauer vor den Fernsehern: In der Reality-Doku begleiten Kameras die glamouröse Familie in ihrem Alltag. Mittlerweile haben Roberts Töchter sogar ihre eigene Sendung: In "Davina & Shania - We love Monaco" geht es vor allem um das Leben des Promi-Nachwuchses – und darauf ist der 60-Jährige mächtig stolz. "Sie sind jetzt zwei Frauen und keine Teenager mehr. Und jetzt heißt es, dass sie ihr eigenes Leben auf die Reihe bekommen müssen. [...] Dann haben sie ihre eigene Reality-Show [...], verdienen ihr eigenes Geld – das macht uns stolz", freute sich Robert im Promiflash-Interview.

Instagram / reinholdgeiss Reinhold Geiss, Vater von Robert Geiss

Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Robert und Shania Geiss

