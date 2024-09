Die Geissens haben Shanias Nabelschnur einfrieren lassen

Die "schrecklich glamouröse Familie" ist mal wieder in aller Munde. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Die Geissens – Der Podcast" verraten Papa Robert (60) und Mama Carmen Geiss (59) gemeinsam mit ihren Töchtern Davina (21) und Shania (20) ihre ungewöhnlichen Beauty-Geheimnisse. Während die meisten zur Erhaltung von Jugend und Schönheit auf Cremes und einen gesunden Lifestyle setzen, gehen die Geissens deutlich extravagantere Wege: So hat Carmen beispielsweise in weiser Voraussicht die Nabelschnur von Shania nach deren Geburt einfrieren lassen. Robert plant nun, diese nach Bangkok zu senden, um daraus Stammzellen gewinnen zu lassen. "Wir haben mit dem Arzt gesprochen. Der meinte, sobald wir die [Nabelschnur] eingefroren runterschicken, kann er aus dieser Stammzellen für mich machen", erklärt Robert im Podcast.

Wen diese Taktik schon zum Staunen bringt, den werden die nächsten Enthüllungen vielleicht sprachlos machen: Tochter Davina erzählt nämlich weiter, welche skurrilen Methoden andere Prominente anwenden. So verspeiste Kourtney Kardashian (45) etwa ihre eigene Plazenta – blieb bei dem Mahl jedoch nicht allein. So wird es nämlich besonders skurril, als Davina ins Detail geht: "Kourtney Kardashian hat die Plazenta ihres Kindes als Bolognese verarbeitet und ihren Gästen serviert, ohne es ihnen vorher zu sagen. Es soll sehr gesund sein, Plazenta zu essen." Carmen wiederum verrät im Podcast, dass sie sich in der Vergangenheit in Bangkok Plazenta in den Po spritzen ließ. "Der Arzt hat mir die Plazenta in den Po gespritzt, aber nur auf eine Seite", bekennt die 59-Jährige offen.

Unkonventionelle Beauty-Trends finden bei den Geissens also nicht nur Anklang, sondern kommen sogar zur Anwendung. Die Familie, die immer wieder durch ihre luxuriöse und oft exzentrische Lebensweise für Schlagzeilen sorgt, zeigt damit einmal mehr ihre Vorliebe für Außergewöhnliches.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im März 2024 in Bangkok

Instagram / carmengeiss Shania Tyra Geiss, Carmen Geiss, Davina Shakira Geiss und Robert Geiss

