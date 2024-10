Marius Borg Høiby zeigt Mittelfinger und provoziert erneut

Erneut sorgt Marius Borg Høiby (27), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (51), für Aufsehen. In einem Supermarkt posierte der Promi-Spross mit einem Zehnerpack Bier neben einem Zeitschriftenständer und zeigte provokant den Mittelfinger. Auf dem Magazincover neben ihm prangte sein eigenes Bild mit der Überschrift "Zeigt keine Reue". Bild veröffentlichte das Foto. Bei der Aktion dürfte es sich wohl um ein ganz bewusstes Manöver handeln, denn in dieser Ausgabe der Se og Hør stellte Chefredakteur Ulf Andersen in einem offenen Brief an Marius fest, dass der 27-Jährige keine Reue zeige.

Laut Informationen eines Insiders des Boulevardmagazins sei an dieser Behauptung durchaus etwas dran: Marius soll sein exzessives Partyleben einfach weiterführen – so als wäre nichts geschehen. "Der Kontakt zu diesen Leuten ist nie abgebrochen. Marius genießt das Leben, als wäre nichts passiert. Dazu gehört, dass er sich wie früher beim Feiern fotografieren lässt. Dass diese Schnappschüsse im Internet landen können und seine Familie beschädigen, ist ihm nicht nur egal – nein, das macht ihm Spaß", berichtete die Quelle.

Anfang August war Marius festgenommen worden, nachdem er nach einer langen Partynacht seine damalige Freundin angegriffen hatte. Trotz einer öffentlichen Entschuldigung wurde er im September erneut verhaftet, weil er sich nicht an eine gerichtlich angeordnete Verfügung hielt, die ihm den Kontakt zu ihr untersagte. Die jüngste Aktion im Supermarkt lässt nun ernsthafte Zweifel daran aufkommen, ob er den Ernst der Lage überhaupt begreift.

Anzeige Anzeige

ASERUD, LISE / AFP / Getty Images Die norwegische Kronprinzen-Familie

Anzeige Anzeige

Price / face to face / ActionPress Marius Borg Høiby im Juni 2016

Anzeige Anzeige