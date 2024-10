Schamane Durek Verrett wird sexuelle Belästigung vorgeworfen

Durek Verrett (49), Ehemann von Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53), steht unter schwerem Beschuss. Joakim Boström, ein schwedischer Familienvater, erhebt ernsthafte Vorwürfe gegen den Schamanen. Wie er gegenüber Se og Hør behauptet, habe Durek seine spirituellen Praktiken genutzt, um sexuelle Übergriffe zu begehen – Joakim habe das angeblich selbst erfahren müssen. 2015 habe er Durek in New York kennengelernt. Sie seien Freunde und öfter gemeinsam in Bars gewesen. Als der Schwede eines Tages eine Sitzung bei Durek besucht hatte, kam es zu einem Vorfall. Als sich Joakim auf der Behandlungsliege niedergelassen hatte, habe der Geistheiler ihn angeblich unsittlich berührt. "Er wollte, dass ich immer weniger Kleidung trage. Dann sagte er, dass ich eine Art Zyste am Penis hätte und fragte, ob es in Ordnung sei, wenn er mich dort berühre", erklärte er.

Dieses Verhalten empfand Joakim als merkwürdig, mehr dachte er sich dabei jedoch nicht. Wenig später zog er zurück nach Schweden, wo Durek Kontakt zu ihm aufgenommen hatte. Im Laufe der Zeit wurde er zum Vertreter des Schamanen und kümmerte sich um die Beschaffung von Kunden. Doch er selbst habe noch einmal eine Sitzung bei Durek wahrgenommen – in der war es dann angeblich zu einem sexuellen Übergriff gekommen. "Er fing an, meinen Penis zu berühren. Ich habe heftig reagiert und geschrien: 'Was glaubst du, was jetzt passiert? Willst du, dass ich eine Erektion bekomme?' Ich bat ihn, damit aufzuhören, aber er rührte sich nicht. Er schien fest entschlossen zu sein, mich zum Sex zu überreden", behauptet Joakim. Trotz des vermeintlichen Übergriffs zeigte er Durek nicht an – was er heute bereue.

Durek hat sich bereits zu den Anschuldigungen geäußert. Wie seine Sprecherin in einem Statement gegenüber Se og Hør behauptet, verfolge Joakim mit seinem Vorgehen schlechte Absichten. "Joakim Boström war der schwedische Agent von Schamane Durek, der wegen einer unangemessenen Beziehung zu einer Mitarbeiterin entlassen wurde. [...] Da [Dureks] Arbeit verschiedene Heilmethoden umfasst, darunter auch Berührungen, hat Durek ein rechtliches Dokument erstellt, das von jedem, der seine Dienste in Anspruch nimmt, unterzeichnet werden muss, um sich vor Menschen mit schlechten Absichten, wie Joakim, zu schützen", erklärt die Sprecherin.

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Durek Verrett, Schamane

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett , Juni 2022

