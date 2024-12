Prinzessin Märtha Louise und Durek werben nun für Putzmittel

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53) und ihr Ehemann Durek Verrett (50) haben kürzlich ein ungewöhnliches Werbevideo auf Instagram geteilt. In dem Clip, der am Wochenende veröffentlicht wurde, präsentieren sie gemeinsam eine spezielle Schmuckreinigungsseife aus den USA, die rund 27 Euro kostet. Durek zeigt dabei, wie er das Produkt direkt auf den Verlobungsring seiner Frau aufträgt, um ihn wieder zum Strahlen zu bringen. Die Frage ist: Wieso tun die beiden das? Müssen sie etwa Geld verdienen?

Durek, der sich selbst als "Diener Gottes" bezeichnet, ist als spiritueller Berater bekannt und bietet verschiedene esoterische Produkte und Dienstleistungen an. Für seinen Spirit Optimizer verlangt er beispielsweise 220 Euro. Online-Sitzungen mit ihm können bis zu 1.400 Euro kosten. Die gemeinsame Werbung für das Reinigungsprodukt könnte darauf hindeuten, dass das Paar neue Wege sucht, um seine Fans zu erreichen und zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen. Gerade Letzteres wird durch eine Aussage bestätigt, die der Chefredakteur der norwegischen Zeitung Se og Hør, Ulf André Andersen, gegenüber BILD machte. Laut ihm hätten Durek und Märtha Louise bis heute nicht alle Rechnungen bezahlt. Einige Dienstleister aus Norwegen würden immer noch auf ihre Bezahlung warten. Dabei soll es sich um einen Betrag von rund 90.000 Euro handeln.

Seit 2019 sind Märtha Louise und Durek ein Paar und krönten ihre Liebe im August dieses Jahres mit einer großen Hochzeit. Die Feierlichkeiten dauerten vier Tage und führten über verschiedene Stationen in Norwegen. Über 300 Gäste waren eingeladen, um mit dem Paar zu feiern – inklusive Polterabend, einer Fahrt mit der Fjord-Fähre, einem Oldtimer-Konvoi und einer großen Party in einem Vier-Sterne-Hotel. Um diesen besonderen Moment mit der Welt zu teilen, verkauften sie die Medienrechte ihrer Hochzeit an Netflix und eine Zeitschrift, hauptsächlich wohl, um die aufwändigen Feierlichkeiten bezahlen zu können. Jeder Gast musste seine Anreise und die Übernachtungen im Hotel selbst zahlen. Mit fünf Gutscheinen wurde auch der Genuss von alkoholischen Getränken beschränkt. Wer mehr trinken wollte, musste selbst den Geldbeutel zücken.

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett , Juni 2022

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett bei ihrer Hochzeit im August 2024