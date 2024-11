Durek Verrett gesteht sexuelle Übergriffe in Sprachnachricht

Gegen Durek Verrett (49) wurden in den vergangenen Tagen schwere Vorwürfe erhoben: Er soll Joakim Boström, einen schwedischen Familienvater, sexuell belästigt haben. Der norwegischen Zeitschrift Se og Hør liegen Sprachnachrichten aus dem Jahr 2020 vor, in denen er den Missbrauch zugibt. "Es war ein Fehler, ich weiß, dass es ein Fehler war", äußerte sich der Ehemann von Prinzessin Märtha Louise (53) angeblich und rechtfertigte sich: "Ich habe kein Problem damit, zuzugeben, dass ich eine Grenze überschritten habe. Ich bin auch nur ein Mensch."

Die beiden sollen sich 2015 in New York kennengelernt haben. Gegenüber dem Magazin berichtete Joakim jüngst von seinen schlimmen Erlebnissen mit dem Scharlatan: "Er wollte, dass ich immer weniger Kleidung trage. Dann sagte er, dass ich eine Art Zyste am Penis hätte und fragte, ob es in Ordnung sei, wenn er mich dort berühre." Als sich Joakim auf der Behandlungsliege niedergelassen hatte, habe der Geistheiler ihn angeblich unsittlich berührt.

Durek selbst hat rechtliche Schritte gegen die Vorwürfe der sexuellen Belästigung eingereicht. Die Sprecherin des Verschwörungstheoretikers wies die Anschuldigungen offiziell zurück. Sein Anwalt verkündete zudem, dass Durek gegen die norwegische Zeitung Se og Hør vorgehen möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, Mai 2019

Anzeige Anzeige

Daniel Perez/Getty Images Durek Verrett, Ehemann von Prinzessin Märtha Louise

Anzeige Anzeige