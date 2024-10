Neue Hochzeitsfotos von Prinzessin Märtha Louise und Durek

Nach ihrer Hochzeit schweben Prinzessin Märtha Louise (53) und Durek Verrett (49) nach wie vor auf Wolke sieben. Damit die Erinnerungen an den besonderen Tag nicht so schnell verblassen, teilt der Schamane nun ein paar Fotos ihrer Traumhochzeit auf Instagram. "Momente aus magischen Tagen in Geiranger – nichts als Liebe und Positivität", schreibt der frisch Vermählte zu der Fotoreihe. Unter anderem zeigen die Bilder ihn und seine Partnerin während der romantischen Trauung, beim Tanzen auf der anschließenden Party und beim Brautpaar-Shooting.

Während des ereignisreichen Wochenendes lief jedoch nicht alles nach Plan – so verspätete sich zum Beispiel die Trauung, da der Wagen von Märthas Eltern die Auffahrt zu dem Zelt blockierte, in dem geheiratet wurde. Trotzdem scheinen Durek und die norwegische Prinzessin mit Freude auf die Feierlichkeiten zurückzublicken. Auch die Fans des royalen Paares sind glücklich, noch den ein oder anderen Einblick zu erhaschen. "Das muss eine tolle Erfahrung gewesen sein! Wunderbare Bilder", "fantastische Fotos" und "wow" sind nur ein paar von hunderten positiven Kommentaren unter den schönen Aufnahmen.

Obwohl der in den USA geborene Alternativtherapeut jetzt ein offizieller Teil der norwegischen Königsfamilie ist, wird er auch als Ehemann der 53-Jährigen keinen Adelstitel bekommen. Der Grund dafür seien aber keineswegs frühere Differenzen zwischen ihm und dem Königspaar – wie Hello! berichtete, sei es schlichtweg Tradition: Männer, die in das norwegische Königshaus einheiraten, bekommen keinen Titel, da sie auch keine royalen Pflichten ausüben.

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett , Juni 2022

Getty Images Durek Verrett, Schamane

