Wegen Ex Giseles Babynews? Tom Brady teilt kryptischen Post

Spielt Tom Brady (47) damit etwa auf die Schwangerschaft seiner Ex Gisele Bündchen (44) an? Auf Instagram teilt der ehemalige Star-Quarterback jetzt das Bild eines Sonnenuntergangs in seiner Story. Den Schnappschuss des farbenfrohen Naturspektakels hinterlegt der Sportler mit dem Lied "Landslide" von The Chicks und wählt dazu folgende Textpassagen aus: "Oh, Spiegel im Himmel, was ist Liebe? / Kann sich das Kind in meinem Herzen erheben? / Kann ich durch die wechselnden Gezeiten des Ozeans segeln? / Kann ich mit den Jahreszeiten meines Lebens umgehen?" Ob Tom der Mutter seiner Kinder damit eine bestimmte Botschaft übermitteln möchte oder ob er das Bild sowie das Lied nur zufällig ausgewählt hat, verrät er nicht.

Giseles Schwangerschaft wurde bisher noch nicht von dem Model oder seinem Partner Joaquim Valente (34) bestätigt. Am Montag verriet aber ein Insider gegenüber People, dass der erste gemeinsame Nachwuchs der Laufstegschönheit und des Jiu-Jitsu-Trainers auf dem Weg sein soll. "Gisele und Joaquim sind glücklich über diesen neuen Lebensabschnitt und freuen sich darauf, ein friedliches und liebevolles Umfeld für die ganze Familie zu schaffen", wollte die Quelle außerdem wissen.

Gisele und ihr Ex Tom gingen zuvor 13 Ehejahre gemeinsam durchs Leben. Vor rund zwei Jahren verkündete das einstige Traumpaar dann das Liebes-Aus. Während ihrer Beziehung durften sich der NFL-Star und das brasilianische Model über die Geburt von zwei Kindern freuen: Benjamin (14) und Vivian (11). Seit über einem Jahr führt Gisele nun schon eine neue Beziehung mit Joaquim. Mit dem neuen Partner an der Seite seiner Ex soll Tom allerdings kein Problem haben. "Tom möchte nur, dass die Dinge zwischen ihm und Joaquim herzlich und respektvoll ablaufen", verriet ein Insider gegenüber Entertainment Tonight und fügte hinzu: "Er genießt sein eigenes Leben und trifft sich mit anderen."

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige