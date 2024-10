Shah Rukh Khan stiehlt Sohn Aryan die Show auf dessen Event

Bollywoodstar Shah Rukh Khan (58) liebt tolle Partys – insbesondere, wenn der Gastgeber der eigene Sohn ist! So veranstaltete sein ältestes Kind Aryan Khan (26) kürzlich eine große Feier zum Launch der neuen Kollektion seiner Luxus-Streetwear-Marke D'YAVOL After Dark in Dubai, auf der hochkarätige Gäste erschienen. Das Highlight des Abends war aber ganz klar der Auftritt des gefeierten King of Bollywood. Wie ein kursierendes Video des Events auf X zeigt, war das Publikum völlig aus dem Häuschen, als Shah Rukh die Bühne betrat. Er ließ sich ausgiebig feiern, tanzte und zeigte seine ikonische Pose, während von seinem Sohn keine Spur war – was aber offenbar in dem Moment kaum auffiel.

Als Organisator ließ sich Aryan selbstverständlich auch vor Ort blicken, ebenso wie seine Mutter Gauri und seine Schwester Suhana (24), die demnächst neben ihrem Vater in dem Actionfilm "King" zu sehen sein wird. Das Vater-Tochter-Duo harmoniert aber nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Wie gut sich die beiden verstehen, wurde auch auf der Party ersichtlich. Im Laufe des Abends schwangen die zwei nämlich zusammen das Tanzbein und hatten dabei richtig viel Spaß, wie eine Aufnahme auf Instagram beweist.

Der erfolgreiche Filmstar ist allerdings nicht nur auf den Feiern seiner eigenen Familie gerne Gast, sondern auch auf Festlichkeiten von dem einen oder anderen Milliardär. So gehörte Shah Rukh zu den geladenen Gästen auf der medienwirksamen Mega-Hochzeit des reichen indischen Paares Anant Ambani (29) und Radhika Merchant. Im Sommer dieses Jahres feierten die beiden eine der teuersten Hochzeiten überhaupt. Neben Bollywood-Berühmtheiten waren auch einige amerikanische Stars vor Ort. So teilten Kim Kardashian (44) und Khloé Kardashian (40) auf Instagram zahlreiche Eindrücke der pompösen Feier.

Getty Images Shah Rukh Khan, September 2019

Getty Images Anant Ambani und seine Partnerin Radhika Merchant

