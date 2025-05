Diese Bollywood-Stars sind bei Aryan Khans neuer Show dabei

Aryan Khan (27) steht kurz davor, mit seiner Serie "Ba***ds of Bollywood" auf Netflix sein Regiedebüt zu feiern. Dies bestätigte laut Filmfare kürzlich Saif Ali Khan (54) im Gespräch mit Netflix-Co-CEO Ted Sarandos (60): Sowohl seine Tochter Sara Ali Khan (29) als auch sein Sohn Ibrahim Ali Khan (24) werden im Format von Aryan in kleinen Gastauftritten zu sehen sein. Bei dem Projekt scheint sich ein regelrechtes Staraufgebot abzuzeichnen, denn neben den Geschwistern erscheinen zahlreiche weitere Prominente vor der Kamera, wie unter anderem Aryans Vater Shah Rukh Khan (59), Salman Khan (59), Alia Bhatt (32) und Ranveer Singh (39). Aktuell befindet sich die Serie noch ohne offiziellen Starttermin. Dieser soll aber im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

Die Handlung von "Ba***ds of Bollywood" dreht sich um einen Außenseiter, der seinen Weg durch die berühmte Filmindustrie sucht. Der gefeierte Regisseur Karan Johar lobte Aryan bereits öffentlich und schwärmte dem Bericht zufolge: "Ich habe großes Vertrauen in Aryan Khans Regietalent. Er arbeitet 20 Stunden pro Tag, ist nicht nur Shah Rukh Khans Sohn, sondern eine ganz eigene Persönlichkeit." Die offizielle Titel-Enthüllung fand bereits im Frühjahr in Anwesenheit des "King of Bollywood" persönlich statt. Shah Rukh erklärte, dass hinter dem ungewöhnlichen Namen eine ganz eigene Geschichte steckt, die Aryan und sein Team zu einem späteren Zeitpunkt selbst erläutern werden.

Doch nicht nur Aryans Karriere nimmt derzeit Fahrt auf. Auch Suhana Khan (24) wagt den nächsten großen Schritt im Filmbusiness. Sie wird an der Seite ihres Vaters Shah Rukh für seinen neuen Actionfilm "King" vor der Kamera stehen. Ein Insider verriet bereits gegenüber Bollywood Hungama, wie groß der Aufwand hinter den Kulissen des hochkarätigen Projekts ist: "Das Team arbeitet seit einem Jahr an der Vorproduktion, um sicherzustellen, dass alle Aspekte richtig abgedeckt werden – vom Drehbuch über das Ausmaß bis hin zur Action."

Instagram / saraalikhan95 Ibrahim Ali Khan, Saif Ali Khan und Sara Ali Khan, August 2024

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

