Diese Bollywoodstars machten Party auf der Ambani-Hochzeit!

Diese Hochzeit ging in die Geschichtsbücher ein! Nachdem es über Monate hinweg bereits Feierlichkeiten mit hochkarätigem Programm gegeben hatte, fand die eigentliche Trauungszeremonie der indischen Milliardäre Anant Ambani (29) und Radhika Merchant erst in der vergangenen Woche statt! An drei Tagen zeigte eine der reichsten Familien der Welt noch einmal, wie eine wahrhaft pompöse Hochzeit aussieht! Bei einer Feier dieses Kalibers gehörten nicht nur Hollywoodstars und Geschäftsleute auf die Tanzfläche, sondern auch einige der berühmtesten Bollywoodstars! Wie die Hindustan Times berichtet, beehrte unter anderem sogar der liebevoll genannte König von Bollywood, Shah Rukh Khan (58), die Party mit seiner Anwesenheit.

Der beliebte Inder kam gemeinsam mit seiner Familie zu dem Mega-Event in Mumbai und bewies, dass er es auf der Tanzfläche so richtig krachen lassen kann! Auf YouTube kursieren mehrere Videos der Party, auf welchen er sogar zu seinen Filmhits aus den 90ern mit seinem Schauspielkollegen Salman Khan (58) tanzt. Die Aufnahmen lassen auch einen Blick auf Bollywood-Schönheit Katrina Kaif an der Seite ihres tanzenden Ehemanns Vicky Kaushal zu. Zu den zahlreichen weiteren prominenten Besuchern zählten neben dem vielversprechenden Nachwuchs der Stars, wie beispielsweise Sara Ali Khan, auch wahre Legenden der indischen Filmindustrie. Laut mehreren Medienberichten ließen sich Amitabh Bachchan (81), Madhuri Dixit, Aishwarya Rai Bachchan (50) und der Kultregisseur von Blockbustern wie "In guten wie in schweren Tagen", Karan Johar, bei den Feierlichkeiten blicken.

Ein besonders überraschendes Duo bei der hinduistischen Zeremonie stellten die berühmten Schwestern Kim Kardashian (43) und Khloé Kardashian (40) dar. Die beiden Reality-TV-Stars flogen extra für die Hochzeit um den halben Globus. Bereits in ihren Instagram-Storys teilten sie vor Ort Einblicke in ihre Outfitwahl und das Ambiente. Dem Anlass entsprechend warfen sich die zwei Unternehmerinnen richtig in Schale und glänzten in traditionellen indischen Looks.

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Ehefrau Gauri Khan, Juli 2024

Instagram / khloekardashian Kim und Khloé Kardashian im Juli 2024

Hättet ihr erwartet, dass zu der Hochzeit so viele Bollywoodstars kamen?



