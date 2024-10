Große Empörung: Simone zeigt Richard Lugners Sterbebett

Simone Lugner musste sich am 12. August von ihrem Ehemann, dem Unternehmer Richard Lugner, verabschieden. Er starb im Alter von 91 Jahren in seinem Zuhause in Österreich. Jetzt gibt seine Witwe Einblicke in ihr Leben ohne ihren Mann und führte Medienvertreter durch die prunkvolle Lugner-Villa. Während des Rundgangs zeigt sie auch das Schlafzimmer, in dem Richard (✝91) friedlich einschlief und von der Haushälterin tot aufgefunden wurde. Zwei Herzpolster markieren den Platz, wo Richard lag. Dieses Detail hat bei nahestehenden Personen Empörung ausgelöst, da sie das öffentliche Zurschaustellen des Sterbeortes als respektlos empfinden. Ein Vertrauter äußerte gegenüber oe24 deutliche Kritik an Simones Verhalten.

"Das Foto von dem Bett, wo Richard gestorben ist, ist abartig. Alleine, dass seine Witwe das zulässt, ist unter aller Sau", äußerte der Vertraute erbost. Für Simone scheint all dies kein Problem zu sein. Weitere Bilder zeigen sie beispielsweise bei der Hausarbeit – Richards Lieblingsshirt wurde während des Shootings gebügelt. Er sei allgegenwärtig und alles in der Villa erinnere sie an ihn, deshalb rede sie auch noch mit ihrem verstorbenen Ehemann.

Es ist nicht das erste Mal, dass Simone für ihre Aktionen scharf kritisiert wird. Sie sorgte bereits für Aufsehen, als sie im Brautkleid an Richards Grab saß. In der Beziehung zu Richard, mit dem sie kürzer verheiratet war, als sie nun verwitwet ist, schien es immer wieder zu persönlichen Kontroversen durch ihr ungewöhnliches Verhalten zu kommen. Simone zeigte sich stets als eine Frau der Extreme, die offen ihre Trauer zelebriert und wenig Rücksicht auf das mediale Echo nimmt.

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

