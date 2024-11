So kommt Heidi Klums E.T.-Halloween-Kostüm bei den Fans an

Am gestrigen Abend jährte sich mal wieder Heidi Klums (51) berühmt-berüchtigte Halloweenparty. Natürlich durfte auch in diesem Jahr nicht das perfekte Grusel-Outfit fehlen, für das sich das Supermodel immer besonders ins Zeug legt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) verwandelten sich die Laufstegschönheit und der Gitarrist in zwei galaktische E.T.s. Was sagen die Fans zur außerirdischen Kostümierung – grandios oder doch eher Thema verfehlt? "Ich liebe dieses Kostüm! Eines ihrer besten", kommentiert ein Fan voller Begeisterung unter den Promiflash-Beitrag auf Instagram. Und auch viele weitere Nutzer können sich dieser Meinung nur anschließen. Die meisten finden: Heidi hat mal wieder ein krasses Ding herausgehauen! "Legendäre Kostüme und krasse Maskenbildner", fasst ein User passend zusammen.

Die Fans finden Heidis Kostüm nicht nur superklasse, sondern auch sehr amüsant. "Die Frisur ist die gleiche wie von Bill", scherzt ein Nutzer. Zwei weitere legen sogar noch einen obendrauf und kommentieren: "Heidi ungeschminkt" und "So sieht sie also real aus, wenn sie ins Bett geht oder aufsteht." Natürlich gibt es aber auch vereinzelte Stimmen, die Heidis Look nicht feiern und schreiben, sie würde ihren Kindheitshelden "missbrauchen". "Finde es echt geschmacklos, dass man so einen Klassiker durch den Dreck ziehen muss, aber dass sie einen Dachschaden hat, ist ja nichts Neues mehr", macht ein User seinem Ärger Luft.

Heidi ist bekannt für ihre legendären Halloween-Kostüme. Jedes Jahr aufs Neue begeistert sie ihre Fans und Party-Gäste mit ihren ausgefallenen Looks. Eine bestimmte Verkleidung bereitete der 51-Jährigen aber große Schwierigkeiten: "Ich konnte in nichts hineinpassen und durch keine normale Autotür gehen", klagte Heidi gegenüber People. Die Rede ist von ihrem Kostüm aus dem Jahr 2006: Damals präsentierte sie sich als Apfel in Menschengröße. Der Gedanke dahinter: Heidi wollte ihren Babybauch schützen, denn sie trug zum damaligen Zeitpunkt ihren heute 17-jährigen Sohn Johan Samuel unter dem Herzen.

Getty Images Heidi Klum bei der Fashion Week in Paris im September 2024

Getty Images Heidi Klum bei ihrer Halloweenparty im Oktober 2006

