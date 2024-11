Unpassend? Jimmy Fallon macht Witze über den Menendez-Fall

Der US-amerikanische Late-Night-Moderator Jimmy Fallon (50) sorgte kürzlich in seiner Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" für Aufsehen, als er mit einem scharfen Witz auf die Menendez-Brüder anspielte, die seit fast 35 Jahren wegen des Mordes an ihren Eltern in Haft sitzen, jetzt aber aufgrund neuer Erkenntnisse gegebenenfalls freikommen könnten. In Bezug auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen bemerkte Jimmy: "Die Wahlen sind nur noch sechs Tage entfernt, und es ist das Einzige, worüber alle sprechen. Jetzt denken die Menendez-Brüder wahrscheinlich: 'Vielleicht haben wir einen schlechten Zeitpunkt gewählt, um die Aufmerksamkeit aller zu bekommen?'"

Lyle (56) und Erik Menendez (53) wurden 1996 wegen Mordes an ihren Eltern José und Kitty Menendez zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Seit mehr als drei Jahrzehnten sitzen sie nun bereits im Gefängnis – neue Entwicklungen könnten jedoch ihre Freilassung ermöglichen. Eine Option wäre eine Begnadigung durch den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, der ihre Strafe entweder reduzieren oder sie aus dem Gefängnis entlassen könnte. Dieser Schritt wird vom Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, George Gascón, unterstützt. Eine weitere Möglichkeit ist eine Neuverhandlung ihres Falls, die ihre Strafe erheblich verkürzen könnte. Zudem wurde im vergangenen Jahr ein Habeas-Corpus-Antrag gestellt, der, falls neue Beweise anerkannt werden, zur Wiederaufnahme des berühmten Falls aus den 90er Jahren führen könnte.

Viele ihrer Verwandten sind dafür, dass die beiden Brüder rauskommen. Mit einer Pressekonferenz unterstützten sie Lyle und Erik. "Es wurde klar, dass ihre Handlungen, obwohl tragisch, die verzweifelte Reaktion zweier Jungen waren, die versuchten, die unsägliche Grausamkeit ihres Vaters zu überleben", erklärte Joan Andersen VanderMolen, Kitty Menéndez' Schwester, laut ABC News. Die Brüder beteuern nämlich, dass ihr Vater sie jahrelang missbraucht haben soll und sie aus Angst ihre Eltern ermordeten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Dezember 1992

Anzeige Anzeige

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Jahr 1995

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige