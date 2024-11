Indische TV-Show machte Harald Glööckler Millionenangebot

Ist das Harald Glööcklers (59) Chance auf eine Weltkarriere gewesen? Für eine indische Version von Big Brother bekam der Modedesigner eine Anfrage zur Teilnahme. Mehrere Millionen soll die Show mit dem Namen "Big Boss" als Angebot vorgelegt haben. In dieser Version von Big Brother werden die Kandidaten 100 Tage eingeschlossen. Harald konnte allerdings aus einem ganz bestimmten Grund nicht an der Show teilnehmen: "Im Moment kann ich keine 100 Tage freischaufeln, das braucht einen größeren Vorlauf. Aber vielleicht dann im nächsten Jahr", sagte er zuversichtlich gegenüber der Bild.

Der Dschungelcamp-Teilnehmer war trotzdem nicht abgeneigt von dem Angebot: "Ich war überrascht und habe mich sehr gefreut über die Anfrage aus Indien... Ich glaube, mit meinen Outfits wirke ich manchmal wie ein Maharadscha. Die Pracht und der Prunk haben mich immer schon fasziniert." Harald teilte im Interview dann noch eine Sorge in Bezug auf seine internationale Karriere, denn mit 1,4 Milliarden Einwohnern gehört Indien zu den weltweit größten TV-Märkten: "Wer in Indien ein Star ist, muss damit leben, dass alle einen berühren wollen. Das kann ich nicht so gut ertragen."

Weniger international unterwegs hatte Harald sein Leben im vergangenen Jahr einmal auf den Kopf gestellt: Weg von der Pfalz verlagerte er alles in die Hauptstadt Berlin. In diesem Jahr beschloss er, endgültig seine Villa zu verkaufen und sein altes Leben hinter sich zu lassen. Nachdem er sich nach 35 Jahren von Dieter Schroth (75) getrennt hatte, wohnte er für ein weiteres Jahr alleine im "Château Pompöös". "Natürlich fällt mir der Verkauf nicht leicht. Ich habe das Haus ja komplett umgestaltet. Aber es jetzt loszulassen, um nach vorn zu blicken, ist richtig und wichtig", gab er vor dem Boulevardblatt zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harald Glööckler und Dieter Schroth, 2015

Anzeige Anzeige