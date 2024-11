Vor Finale: Ihm gönnen die Bachelorette-Fans die letzte Rose

In der Nacht zum Montag wird endlich das Geheimnis gelüftet, welchen Mann Bachelorette Stella Stegmann (27) an ihrer Seite sieht. Zur Auswahl stehen aktuell noch Martin, Ferry und Devin. Wenn es nach den Fans der Liebes-Show geht, steht aber schon jetzt fest, wer die letzte Rose der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit ergattern wird. "Ich denke und hoffe auf Devin. Mit ihm ist auch der erste Kuss gefallen und er hatte das erste Einzeldate. Ich hoffe einfach, dass sie nicht Martin wählt", meint ein Nutzer unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts des Formats.

Auch eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt, dass die Leser einen ganz klaren Favoriten haben. Von insgesamt 517 Stimmen haben stolze 338 Leser dafür abgestimmt, dass Devin die letzte Rose von Stella erhalten sollte. Das sind umgerechnet 65,4 Prozent. Mit 99 Stimmen sicherte sich Ferry den zweiten Platz. Am wenigsten an Stellas Seite können sich die Leser offenbar Martin vorstellen. Für den Fitnessfreak stimmten gerade einmal 80 Leser ab.

In der elften Folge von "Die Bachelorette" standen die Homedates an. Vor allem zwischen Ferry und Stella knisterte es dabei heftig. Ihre Trockensexübungen kamen bei den Zuschauern aber überhaupt nicht gut an. "Das Homedate mit Ferry... wow, war das auf dem Sofa unangenehm" und "Stella und Ferry auf der Couch... Schleudertrauma", kommentierten die Fans die Szenen im Netz.

RTL / Klaudia Taday Devin Dayan, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL Stella Stegmann und Ferry, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

