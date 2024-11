Amy Jackson und Ed Westwick genießen Babymoon in Dubai

Amy Jackson (32) genießt derzeit mit ihrem Ehemann Ed Westwick (37) und ihrem fünfjährigen Sohn Andreas einen luxuriösen Babymoon in Dubai. Kürzlich hatte das Paar bekanntgegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. In einer Serie von Fotos auf Instagram präsentiert Amy die glücklichen Momente, die sie nun zusammen erleben, bevor der Familienzuwachs eintrifft. Die Schauspielerin posiert lässig mit einer Kokosnuss und zeigt stolz ihren Babybauch in einem schwarzen Bikini.

Während des Urlaubs machten die frisch verheirateten Turteltauben das Beste aus ihrem Aufenthalt. Sie genossen exquisite indische Küche, spielten Tischtennis und unternahmen Spaziergänge in der Wüste. Amy teilt ein besonders süßes Foto, auf dem sie von ihrem Sohn Andreas umarmt wird, den sie mit ihrem Ex-Partner George Panayiotou hat. Auch Ed lässt seine Fans auf Instagram an ihrem besonderen Trip teilhaben und schwärmt von frischen Kokosnüssen und entspannten Momenten am Pool. Er betont, dass dies ihre letzte "kleine Flucht" vor dem aufregenden neuen Kapitel in ihrem Leben sei.

Die Liebesgeschichte von Amy und Ed begann 2021, als sie sich bei einem Aston-Martin-Event durch einen gemeinsamen Freund kennenlernten. Ihre Beziehung nahm bald Fahrt auf und die beiden heirateten im August dieses Jahres in Italien. Kurz darauf gab das Hollywood-Paar auf Instagram bekannt, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Sie teilen regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben und zeigen, wie glücklich sie miteinander sind.

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson und Sohn Andreas 2024 in Dubai

Instagram / edwestwick Amy Jackson und Ed Westwick

