Süße Babybauchfotos: Ed Westwick und seine Amy werden Eltern

Ed Westwick (37) und seine Partnerin Amy Jackson (32) schweben derzeit im Liebesglück. Erst vor zwei Monaten gaben sich der Gossip Girl-Star und das Model das Jawort. Nun überrascht das frisch vermählte Paar seine Fans bereits mit den nächsten tollen Neuigkeiten: Ed und Amy werden Eltern! Das verkünden die Turteltauben jetzt mit einer Reihe an Fotos auf Instagram. Auf mehreren Paarbildern posieren sie gemeinsam in idyllischer Waldkulisse. Das Detail, das jedoch am meisten heraussticht, ist Amys kugelrunder Babybauch.

Die Bilder zeigen das Paar in innigen Momenten, und die Vorfreude auf ihr Baby ist ihnen deutlich anzusehen. Auch zahlreiche Fans freuen sich für das glückliche Paar. "Ein kleiner Chuck Bass ist auf dem Weg", schreibt ein Nutzer begeistert und bezieht sich damit auf Eds Kultrolle in der Serie "Gossip Girl". "Gratulation euch beiden. Euer Kind wird das wunderschönste von allen", freut sich ein weiterer User.

Ed und Amy gehen seit Sommer 2022 offiziell gemeinsam durchs Leben. Rund anderthalb Jahre später ging der 37-Jährige dann den nächsten Schritt und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Bei seinem Antrag legte sich der Schauspieler ordentlich ins Zeug: Er wählte eine romantische Kulisse in den Schweizer Alpen und ging dann auf einer Hängebrücke über den schneebedeckten Bergen vor seiner Liebsten auf die Knie. Im August dieses Jahres feierten die Turteltauben ihre Traumhochzeit dann ausgiebig: Drei Tage lang genossen sie ein luxuriöses Hochzeitswochenende in Italien.

Getty Images Ed Westwick mit seiner Verlobten Amy Jackson im Februar 2024

Getty Images Amy Jackson und Ed Westwick im September 2024

