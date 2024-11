Mit ihm hat Stella Stegmann im "Die Bachelorette"-Finale Sex

Das Finale von Die Bachelorette bietet den Fans Emotionen, Spannung, Romantik und auch viel Körperkontakt. Nachdem der Drittplatzierte, Martin, schon zu Beginn der Folge ausscheidet, begibt sich Stella Stegmann (27) auf die Finaldates mit Ferry und Devin. Einem Kandidaten kommt sie dabei besonders nah. "Wir haben viel gekuschelt, ich hatte Massageöl dabei und das kam auch zum Einsatz", verrät die Rosenkavalierin von ihrer gemeinsamen Nacht mit Devin und ergänzt mit einem Grinsen: "Dann haben wir miteinander geschlafen." Auch der 28-Jährige wirkt zufrieden und plaudert aus: "Die Nacht war sehr, sehr schön."

Auch mit Ferry verbringt die Bachelorette eine Nacht. Am nächsten Morgen gibt Stella einen Einblick in ihre gemeinsame Zeit. "Wir haben nicht so viel geschlafen. Ich muss sagen, er hat meinen Körper ganz gut kennengelernt – nicht nur mit seinen Händen", gesteht die Fitnessfanatikerin. Doch so weit wie mit Devin sei sie mit dem Rapper nicht gegangen. Das heißt allerdings nicht, dass die beiden Turteltauben darauf keine Lust gehabt hätten. Stella berichtet: "Ich finde, da kann man offen drüber reden. Er hat tatsächlich keinen hochbekommen." Laut dem Hamburger sei die Aufregung einfach zu viel für ihn gewesen.

Vor dem Finale wirkte Devin nicht so sicher, dass er mit Stella harmonieren würde. In einem Interview mit Promiflash erzählte er: "Ich habe gerade nach den Home-Dates irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich glaube, dass bei Stella doch irgendwie noch Zweifel da sind." Dass ausgerechnet er um die letzte Rose kämpfen würde, konnte er kaum glauben. "Ich habe damit kein bisschen gerechnet, es ist immer noch total unwirklich, was bei dieser unglaublichen Reise alles passiert ist. Ich bin ganz ohne Erwartungen nach Thailand geflogen [...] und jetzt stehe ich einfach im Finale", stellte der Niedersachse fest.

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Instagram / devindayan Devin Dayan, "Die Bachelorette"-Kandidat

