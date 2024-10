Bachelorette-Devin hat "komisches Gefühl" kurz vor Finale

Die Bachelorette-Kandidat Devin Dayan steht im Finale. Der Chance, die letzte Rose von Stella Stegmann (27) zu bekommen, ist er somit noch ein klein wenig nähergekommen! Nun ist der Sales Manager hoffnungsvoll, wie er im Interview mit Promiflash verrät: "Ich gehe mit Hoffnung ins Finale, weil ich in dieser Zeit wirklich echte Gefühle aufgebaut habe." Doch auch ein paar Zweifel scheinen ihn zu plagen. Er ist nicht sicher, ob es der Rosenkavalierin gefühlstechnisch ähnlich geht. "Gleichzeitig habe ich aber auch gerade nach den Homedates irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich glaube, dass bei Stella doch irgendwie noch Zweifel da sind", gibt Devin zu.

Für ihn war es eine große Überraschung, nun tatsächlich im Finale zu stehen: "Ich habe damit kein bisschen gerechnet, es ist immer noch total unwirklich, was bei dieser unglaublichen Reise alles passiert ist. Ich bin ohne Erwartungen nach Thailand geflogen, habe in der Villa alle anderen Kandidaten und Kandidatinnen gesehen und dachte mir: 'Okay, das wird mit Sicherheit eine kurze Reise werden' – und jetzt stehe ich einfach im Finale", erklärt der Show-Teilnehmer und betont: "Ich bin immer noch absolut geflasht."

In der vergangenen Woche standen die berühmten Homedates an, bei der die Kandidaten und die Bachelorette sich in vertrauter Umgebung besuchen und sogar ihre Familien kennenlernen durften. So traf Devin erstmals auf Stellas Mama Inge. Diese gab im Gespräch mit ihrer Tochter zu, dass sie sich Devin rein optisch nicht an der Seite der Influencerin vorstellen kann. Nichtsdestotrotz habe Inge gemerkt: "Ihm liegt wirklich sehr viel an dir." Den Platz im Finale hat der 28-Jährige allerdings mehr oder weniger automatisch bekommen. Seine Mitstreiterin Leila, entschied, die Show aufgrund fehlender Gefühle freiwillig im Halbfinale zu verlassen.

RTL Devin und Stella bei den Dreharbeiten von "Die Bachelorette", 2024

RTL Stella Stegmann und Bachelorette-Kandidatin Leila

