Sind Stella und Devin nach "Die Bachelorette" noch ein Paar?

Die diesjährige Staffel von Die Bachelorette ist zu Ende – Stella Stegmann (27) hat ihre letzte Rose verteilt. Im großen Finale gestand die Rosenkavalierin, ihr Herz an Devin verloren zu haben. Nach der Ausstrahlung stellen sich nun natürlich alle die Frage der Fragen: Sind Stella und Devin nach der Show noch ein Paar? Im RTL-Podcast "Aftershow" reden die beiden Klartext: Sie sind nicht mehr zusammen – zumindest "aktuell" nicht. "Kann man so sagen, oder?", richtet der Finalist seine Frage an den Realitystar. Stella stimmt ihm zu, möchte jedoch mit der Geschichte ein wenig ausholen.

Die Zeit nach Thailand sei schön gewesen – die Gefühle von beiden Seiten da. Sie haben sich gegenseitig besucht, es habe aber auch ein paar Sachen gegeben, die ihre Situation verkompliziert haben. Devin war beruflich sehr eingebunden, wenn sie sich trotzdem sehen konnten, dann nur in ihren Wohnungen. "Viele sagen, das ist so ein Test. Wenn man das wirklich schafft, dann passt es auch", reflektiert Stella. Für die junge Liebe sei es aber zu viel gewesen. "Man will eigentlich was zusammen unternehmen. Ich hatte diese krasse Wunschvorstellung, dass wir jetzt dieses Dream-Couple sind", erzählt die 27-Jährige und fügt hinzu: "Wir haben uns auch sehr schnell gesagt, dass wir uns lieben. Ich glaube, das war alles sehr, sehr schnell und hat den Druck noch erhöht." Auch in der Beziehungsform seien sie sich nicht ganz einig gewesen – zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Stella habe das Verlangen gehabt, die Beziehung zu öffnen, für Devin sei dies jedoch noch zu früh gewesen. "Bei mir hat es dafür gesorgt, dass ich gesagt habe: 'Okay, stopp – es könnte die Chance bestehen, dass ich verletzt werde'", gesteht Devin.

Auch wenn die beiden nicht Freund und Freundin sind, wird im Laufe des Gesprächs klar: Sie verstehen sich nach wie vor richtig gut und die Chemie stimmt. "Ich glaube, hättest du mal gesagt: 'Du Stella, gerade verschließe ich mich deswegen ein bisschen' hätte ich dir immer gesagt, dass mir [die offene Beziehung] gar nicht wichtig ist", beteuert die ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin. Letztendlich sei es aber die Kombination aus allen Umständen gewesen. Aktuell fehlen die großen Emotionen – trotzdem stehen die beiden in regelmäßigem Kontakt und daten sich auch wieder.

Anzeige Anzeige

RTL Stella Stegmann, "Die Bachelorette" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige