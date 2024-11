"Die Bachelorette"-Spoiler: Er bekommt Stellas finale Rose

Achtung, Spoiler! Stella Stegmann (27) hat bei Die Bachelorette eine lange Reise hinter sich. Nun muss sie im Finale entscheiden, mit welchem der drei Single-Männer sie die Show verlassen möchte. Vor den finalen Dates verabschiedet sich die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit schon von Martin. Am Ende stehen also noch Ferry und Devin zur Auswahl. Sichtlich nervös gesteht die Influencerin dem Blondschopf: "Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Devin, du bist meine Nummer eins und ich habe mich in dich verliebt." Der Sales Manager strahlt nach diesem Geständnis bis über beide Ohren und fällt Stella um den Hals.

Weniger gut lief die Entscheidung für Ferry. Doch auch dem Hamburger Rapper widmet Stella im Finale rührende Worte und erklärt, Gefühle für ihn entwickelt zu haben. "Ich liebe es einfach, wie lustig du bist. [...] Ich mag es, wie locker es zwischen uns ist", schwärmt die Brünette. Allerdings scheinen sie in manchen Dingen vielleicht zu gleich zu sein. Die Bachelorette offenbart: "Ich hatte manchmal Probleme, dich einzuordnen. Du bist sehr laut, hibbelig, aufgedreht. Wir beide sind ein bisschen rastlos und suchen immer das nächste Abenteuer, und ich frage mich manchmal, ob zwei von dieser Sorte vielleicht zu viel sind."

Nach der Entscheidung kann es der Publikumsliebling Devin gar nicht abwarten, mit Stella in ihr gemeinsames Leben zu starten. Auf der anderen Seite ist klar, dass Ferry die Abfuhr erst einmal verdauen muss. Während ihn die Rosenkavalierin zur wartenden Limousine begleitet, macht er deutlich: "Devin ist ein guter Kerl, du bist eine bezaubernde Frau und ich unterstütze deine Entscheidung, auch wenn ich denke, dass es vielleicht die falsche ist."

RTL / Klaudia Taday Devin Dayan, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL Ferry und Stella Stegmann bei "Die Bachelorette"

