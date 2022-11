Offiziell: Agent bestätigt den Tod von Aaron Carter (34)

Nun ist es traurige Gewissheit! Am Samstag wurde bekannt, dass Aaron Carter (✝34) tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden wurde. Medienberichten zufolge soll der Sänger leblos in seiner Badewanne aufgefunden worden sein. Viele Fans können die Neuigkeiten nicht fassen und trauern bereits öffentlich um den Verstorbenen im Netz. Jetzt bestätigt auch sein Agent die furchtbaren Nachrichten von Aarons Tod!

Wie der Tagesspiegel berichtete, meldete sich auch Aarons Agent Roger Paul zu Wort – und bestätigte die traurigen Nachrichten! Dabei erzählte er von einem Telefon zwischen ihm und Aarons Mutter. "Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot", erklärte er und bestätigte damit das Ableben des 34-Jährigen. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Aaron noch mit einer positiven Botschaft bei seinen Followern gemeldet. "Dieser Tag ist wunderschön, bleibt gesegnet, seid lieb und habt ein tolles Halloween-Wochenende. Wenn ihr an Halloween alleine chillt, dann sollt ihr wissen, ihr seid nicht die einzigen", hatte er auf seinem Instagram-Profil geschrieben.

Getty Images Aaron Carter, 2019 in Los Angeles

YouTube / LMG TV Melanie Martin und Aaron Carter

Instagram / aaroncarter Aaron Carter im August 2020

