Nach Trennung: Lauryn Goodmann will sich Kyle Walker krallen

Lauryn Goodman glaubt, nun eine Chance bei Kyle Walker (34) zu haben, nachdem Annie Kilner die Scheidung eingereicht hat. Die 33-jährige Social-Media-Influencerin, die mit dem Manchester-City-Star zwei Kinder teilt, sieht das Ende seiner Ehe als Möglichkeit für eine romantische Zukunft mit ihm. Annie, die vier der sechs Kinder von Kyle geboren hat, hat weniger als drei Jahre nach ihrer Hochzeit die Scheidung eingereicht, nachdem sie jahrelang unter der Untreue ihres Jugendfreundes gelitten hatte.

Freunde von Lauryn berichten jetzt, dass die Podcasterin "buchstäblich besessen" von Kyle sei und die Nachricht von der Scheidung wie eine Einladung für sie wirke. "Sie hat immer gehofft, dass sie am Ende zusammenkommen. Sie ist jetzt einen Schritt näher dran", sagte eine Freundin gegenüber der Daily Mail. Unterdessen soll Kyle die Trennung von Annie akzeptiert haben und sich sogar erleichtert fühlen. Quellen in seinem Umfeld behaupten, dass er in der vergangenen Woche glücklicher war, da das Ende seiner Ehe einen Druck von seinen Schultern genommen habe.

Die komplizierte Beziehung zwischen Kyle, Annie und Lauryn reicht mehrere Jahre zurück. Lauryn und Kyle hatten zwei Affären, aus denen ihr vierjähriger Sohn Kairo und ihre einjährige Tochter Kinara hervorgingen. Annie erfuhr erst an Weihnachten 2023 von Kyles zweitem Kind mit der Influencerin, was zur endgültigen Trennung führte. Trotz der Schwierigkeiten unterstützte sie ihren Mann bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland, in der Hoffnung, ihre Ehe retten zu können. Doch nach der Rückkehr verschlechterte sich die Situation erneut, insbesondere nachdem Kyle wegen eines Rechtsstreits mit Lauryn vor Gericht stand. Dabei kam ans Licht, dass er Lauryn finanzielle Unterstützung in erheblicher Höhe leistete, einschließlich eines Wohnkostenzuschusses von umgerechnet über 2,8 Millionen Euro.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Kyle Walker, Fußballspieler

