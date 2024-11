Lebensgefahr droht: Horst Janson hat sich mit Keim infiziert

Schauspieler Horst Janson (89) kämpft aktuell mit schweren gesundheitlichen Problemen. Wie Freizeit Revue berichtet, liegt die TV-Bekanntheit aktuell in einer Klinik, weil sie sich zuletzt einen Krankenhauskeim eingefangen habe. Horsts Frau Helgardt Hella Ruthardt ist stets an seiner Seite, doch in seinem Rehazimmer gelten strenge Sicherheitsbestimmungen. "Man darf nur in kompletter Schutzkleidung zu ihm", erklärt sie dem Blatt. Derzeit sei nur seine Haut von dem Keim besiedelt. Sollten die Bakterien jedoch ins Körperinnere gelangen, werde es lebensgefährlich.

In der Klinik wird der "Salto Mortale"-Star mit Medikamenten versorgt und im Auge behalten. "Er bekommt Antibiotika. Alle zwei Stunden säubern die Schwestern seine Haut, cremen ihn ein", verrät Hella. Horst hege jedoch den Wunsch, einfach nach Hause zu dürfen. Ihren Mann derart leiden zu sehen, ist für seine Frau schwer zu ertragen. "Er ist so ein lieber Mensch, ich kenne keinen lieberen", betont sie und fügt nachdenklich hinzu: "Er tröstet mich sogar noch, wenn ich ihn besuche."

Im Frühjahr erlitt Horst einen "leichten Schlaganfall", wie Hella Freizeit Revue berichtete. Er kam eines Tages nach Hause und konnte nicht mehr sprechen. Nachdem seine Liebste den Krankenwagen gerufen hatte, folgte später die Schockdiagnose: "Mein Mann hatte einen leichten Schlaganfall. Er hatte immer einen niedrigen Blutdruck, hat gesund gelebt. Wenn seine Vitalwerte nicht so gut wären, hätte es schlimmer ausgehen können." Im August folgte ein weiterer Notfall. Der 89-Jährige war die Treppe hinuntergestürzt und erlitt Hirnblutungen. Auch seine Hand hatte er sich gebrochen.

Getty Images Horst Janson und seine Frau Hella, Dezember 2013

Getty Images Horst Janson, Schauspieler

