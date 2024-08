Horst Janson erleidet eine Hirnblutung nach Treppensturz

Große Sorgen um Horst Janson (88): Wie Bild berichtet, liegt der Schauspieler nach einem Sturz mit einer Hirnblutung in einer Münchner Klinik. Doch was ist geschehen? Laut den Informationen des Blatts fiel der "Sesamstraße"-Star Anfang des Monats in seinem Haus im Münchner Nobelviertel Grünwald die Treppe herunter. Bei dem Unfall brach sich der beliebte TV-Star auch die Hand. Glücklicherweise war sofort Hilfe zur Stelle und er wurde in der Klinik schnellstmöglich medizinisch betreut.

Das ist nicht die einzige Hiobsbotschaft von Horst dieses Jahr: Im Juni verriet seine Frau Hella Janson gegenüber Freizeit Revue, dass der 88-Jährige einen Schlaganfall erlitten hatte: "Mein Mann hatte einen leichten Schlaganfall. Er hatte immer einen niedrigen Blutdruck, hat gesund gelebt. Wenn seine Vitalwerte nicht so gut wären, hätte es schlimmer ausgehen können. Doch seine Bewegungen sind nicht beeinträchtigt. Nur das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht." Dennoch zeigte sich die 76-Jährige optimistisch und betonte: "Das kriegen wir wieder hin."

Seinen Durchbruch feierte Horst im Jahr 1969 in der ARD-Serie "Salto Mortale". In den darauffolgenden Jahren stand er für zahlreiche Filme und Serien vor der Kamera. So bewies er unter anderem in Filmen wie "Die Zwillinge vom Immenhof" oder "Schlaflos" sein Talent. Doch auch in Serien wie "Die Rosenheim-Cops", "SOKO München" oder In aller Freundschaft war er bereits zu sehen.

Getty Images Horst Janson und seine Frau Hella

Getty Images Horst Janson, Schauspieler

