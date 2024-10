"Für immer": Theresia Fischer kündigt Sam die Freundschaft

Was ist denn jetzt los? Theresia Fischer (32) und Sam Dylan (33) sind aktuell gemeinsam mit ihren Partnern im Sommerhaus der Stars zu sehen. In der Realityshow wird schnell klar: Die GNTM-Bekanntheit und der einstige Prince Charming-Kandidat sind ein Herz und eine Seele. Mit der tiefen Freundschaft scheint nun aber ein für alle Mal Schluss zu sein! Auf Instagram teilt Theresia, wie sie Sam auf Social Media entfolgt und schreibt dazu: "Nicht nur bei Insta gelöscht, sondern auch aus meinem Leben! Für immer!"

Was der konkrete Auslöser für ihre Entscheidung war, verrät Theresia nicht. Offenbar haben sich ihre Fans ein Statement zur achten Sommerhaus-Folge gewünscht. "Zu diesem Thema gibt es von mir kein langes Statement, weil ich dieser Person keine Aufmerksamkeit mehr bieten möchte und nicht die Werbeplattform für diese Person sein will", schreibt die 32-Jährige im Netz und fügt hinzu: "Denn das ist genau das, was diese Person mit diesem widerlichen Verhalten erreichen möchte." Damit spielt die Blondine wahrscheinlich auf den Streit zwischen ihrem Partner Stefan Kleiser und Sams Freund Rafi Rachek (34) an. Letzterer warf dem Zahnarzt nämlich das Wort "Kinderf*cker" an den Kopf und verletzte Stefan damit zutiefst. Jedoch wirkte es in der neuesten Sommerhaus-Folge so, als würde Theresia den Streit der Männer und die Freundschaft mit Sam getrennt voneinander betrachten.

Bereits in der vergangenen Folge gerieten Stefan und Rafi aneinander. Eigentlich saßen die Stars nur in einer lockeren Runde beisammen und scherzten über Gott und die Welt. Nachdem Stefan das Thema Sex im jungen Alter angeschnitten hatte, brüllte Rafi im Eifer des Gefechts: "Bist du ein Kinderf*cker, oder was!" Nachdem der Rettungssanitäter bemerkt hatte, dass er seinen Mitstreiter mit dieser unüberlegten Aussage verletzte, ruderte er zurück und entschuldigte sich mehrfach – allerdings vergeblich. Stefan versicherte Rafi noch im Sommerhaus, rechtliche Schritte gegen ihn einleiten zu wollen. Der Streit steckt Theresia und Stefan offenbar auch heute noch in den Knochen. Könnte die Blondine Sam deshalb die Freundschaft gekündigt haben?

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer im "Sommerhaus der Stars"

RTL Rafi Rachek und Stefan Kleiser bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

