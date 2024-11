Sarah Harrison fühlt sich mit After-Baby-Body pudelwohl

Sarah Harrison (33) ist mit ihrem Körper rundum zufrieden. Die Influencerin wurde im August dieses Jahres zum dritten Mal Mama. Ihr altes Gewicht hat sie bisher nicht zurück – doch das stört die Unternehmerin offenbar überhaupt nicht. Nach den ersten beiden Schwangerschaften konnte sie es kaum erwarten, wieder Sport zu treiben. Dieses Mal geht sie die Sache aber deutlich entspannter an, wie sie in ihrer Instagram-Story ausplaudert: "Ich muss sagen, so ein paar Extra-Kilos, ich habe ja noch immer gute sieben Kilo drauf von der Schwangerschaft, fange ich an zu mögen."

Besonders an ihrem Hinterteil gefallen Sarah die zusätzlichen Pfunde, wie sie weiter verrät: "Vor allem habe ich jetzt natürlich auch mehr Popo. Und das gefällt mir." Da sie sich in ihrem Körper derzeit pudelwohl fühlt, will sie sich auch gar nicht von der Zahl auf der Waage stressen lassen. "Und ich glaube, dass ich mich jetzt gar nicht verrückt machen will [...], sondern einfach trainiere und schaue, wo die Reise hingeht", erklärt sie zuversichtlich.

Doch nicht nur mit ihrem After-Baby-Body ist Sarah überaus zufrieden – auch ihre jüngste Tochter macht die dreifache Mama überglücklich, wie sie Ende Oktober auf Instagram betonte. "Fast drei Monate bist du nun schon bei uns. Du hast unser Leben komplett gemacht", schwärmte sie dort und ergänzte: "Es ist unglaublich, wie viel Freude du in unser Leben bringst, wie leicht du dich in unsere Familie eingefügt hast und wie perfekt alles jetzt ist."

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Influencer

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Alea, Oktober 2024

