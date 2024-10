Fast drei Monate alt: Sarah Harrison schwärmt von Baby Alea

Sarah Harrison (33) gibt niedliche Einblicke in ihren Alltag mit drei Töchtern. Vor wenigen Monaten brachte die Influencerin ihr drittes Baby zur Welt und lässt die erste Zeit nun Revue passieren. "Fast drei Monate bist du nun schon bei uns. Du hast unser Leben komplett gemacht. Es ist unglaublich, wie viel Freude du in unser Leben bringst, wie leicht du dich in unsere Familie eingefügt hast und wie perfekt alles jetzt ist", schwärmt sie zu einem entzückenden Instagram-Bild mit Töchterchen Alea. Sie könne sich ein Leben ohne ihren Nachwuchs gar nicht mehr vorstellen.

Alea erblickte im August per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Von der ersten Sekunde an verliebten sich Sarah, Dominic (33) und ihre beiden anderen Töchter Mia und Kyla Hals über Kopf in das jüngste Mitglied ihrer Familie. "Da möchte jemand 'Hallo' sagen. Allen geht es gut und wir haben es toll überstanden. Wir ruhen uns jetzt erst mal aus und melden uns später bei euch", verkündete die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin stolz zur Geburt ihres Kindes.

Sieht die Kleine ihrer Mama eigentlich ähnlich? Das verriet Sarah im September im Rahmen einer Fragen-Antworten-Runde auf Instagram. "Ich glaube, Alea wird eine Mini-Sarah. Sie hat helle Haut und blaue Augen", gab die 33-Jährige auf die Frage eines Fans preis. Ihre beiden anderen Sprösslinge kämen eher nach ihrem Papa Dominic. Zum Thema eines weiteren Mini-Mes plauderte Sarah außerdem aus, dass sie und ihr Ehemann erstmal keinen weiteren Nachwuchs planen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrisons Tochter Alea, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige