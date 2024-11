YouTuber Andre Beadle (25) stirbt bei Autounfall in New York

Alle Anhänger des bekannten YouTubers Andre Beadle alias 1Stockf30 müssen jetzt stark sein. Wie das New York Police Department gegenüber People erklärt, haben Beamte am Mittwoch auf dem Nassau Expressway in Queens einen Anruf entgegengenommen, in dem es um einen Unfall mit dem 25-Jährigen ging. Nach dem Eintreffen der Zuständigen am besagten Ort wurde festgestellt, dass der Internetstar den tragischen Unfall nicht überlebt hat. Dem Bericht der Polizei zufolge sei er gestorben, nachdem er "aus dem Fahrzeug geschleudert wurde."

Der Hergang des Unglücks konnte dem Magazin zufolge weitgehend rekonstruiert werden. So war Andre wohl auf der linken Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit gefahren, bevor er die Kontrolle über seine BMW-Limousine verlor. Daraufhin versuchte er auszuweichen und fuhr auf den rechten Seitenstreifen, wobei er mit einem Metallpfosten kollidierte. "All dies führte dazu, dass das Fahrzeug über die Fahrspuren in Richtung Osten auf den linken Seitenstreifen zurückgeschleudert wurde", woraufhin Andre aus dem geschlossenen Wagen fiel.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Influencer offenbar noch ins Jamaica Hospital Medical Center. Dort konnte allerdings lediglich sein Tod festgestellt werden. Vor seinem Tod teilte Andre regelmäßig mit seinen 59.000 Abonnenten auf YouTube Einblicke in sein Leben, wobei er zuletzt auch postete, wie er seinen BMW in einer Werkstatt reparieren ließ. Die letzten Aufnahmen des Stars zeigten ihn, wie er das besagte Fahrzeug nachts noch in der Nähe des Unglücksortes fuhr.

Instagram / 1stockf30 Andre Beadle alias 1Stockf30, YouTuber

Instagram / 1stockf30 Andre Beadle alias 1Stockf30, Influencer

