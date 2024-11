Für ihre Familie: Hoda Kotb zieht weg aus Manhattan

Moderatorin Hoda Kotb (60) hat Halloween mit ihren Töchtern Haley und Hope erstmals in ihrem neuen Zuhause in der Kleinstadt Westchester gefeiert. Die Fotos auf Instagram zeigen die Familie in farbenfrohen Kostümen, wie sie gemeinsam am Abend des 31. Oktobers durch die malerischen Straßen von Bronxville, New York, ziehen. Während Hoda in einem orangefarbenen Kürbis-Overall glänzte, waren ihre Mädchen als Cheerleader verkleidet und sammelten begeistert Süßigkeiten von Haus zu Haus. Begleitet von Freunden und Nachbarskindern genossen sie das festliche Treiben und das Gefühl von Gemeinschaft in ihrer neuen Umgebung.

Die fröhliche Halloween-Tour markiert einen bedeutenden neuen Abschnitt im Leben der Familie. Nachdem Hoda laut Hello! Magazine kürzlich ihren Abschied von der "Today"-Show bekannt gegeben hatte, entschied sie sich, Manhattan hinter sich zu lassen und in die ruhige Vorstadt zu ziehen. Dies ermöglicht ihr, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und ihnen ein idyllisches Aufwachsen zu ermöglichen. Besonders für Hope, die Anfang des Jahres mit einer ernsthaften gesundheitlichen Krise zu kämpfen hatte, ist die neue Umgebung ein Segen. "Wir sehen, wie sie täglich aufblüht, und es geht ihr immer besser", teilte Hoda in einem Interview mit dem Magazin People mit. Sie betonte auch, wie wichtig es für die Genesung ihrer Tochter sei, in einer unterstützenden Gemeinschaft zu leben.

Der Umzug in die Vorstadt war für Hoda, die zu ihrem 60. Geburtstag einen rührenden Gruß von Sandra Bullock (60) erhielt, ein bewusster Schritt, um ihren Töchtern eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. "Ich wollte, dass meine Kinder das Gras unter den Füßen spüren, im Garten spielen und frei auf der Straße Fahrrad fahren können", erzählte sie. Die Möglichkeit, ihre Mädchen zu Fuß zur Schule zu bringen, erfüllt sie mit großer Freude. "Es ist fantastisch, morgens gemeinsam loszuziehen und Teil einer Nachbarschaft zu sein", sagte die Moderatorin. Hoda genießt das neue Kapitel in ihrem Leben und ist dankbar für die besonderen Momente mit Haley und Hope, die sie nun in vollen Zügen erleben kann.

Instagram / hodakotb Hoda Kotb in Kürbis-Kostüm mit ihren Töchtern Hope and Haley und weiteren Kindern auf der Straße.

Getty Images Hoda Kotb im Juli 2024

