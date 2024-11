P. Diddys Sohn führt Instagram-Profil während Haft weiter

Sean Combs (55), besser bekannt als P. Diddy, sitzt derzeit im Gefängnis. Das wird sich wohl auch bis zu seinem Prozess wegen mehrerer Sexualdelikte im kommenden Jahr nicht ändern. Doch sein Instagram-Profil wird nicht stillgelegt, solange er in Haft ist. Am Mittwoch ging ein Video auf dem Account des Rappers online, in dem sich sein jüngster Sohn Christian (26) zu Wort meldete. "Im Moment übernehme ich die Instagram-Seite meines Vaters. Wir werden Videos posten, gute Energie verbreiten und euch alle an die positiven Dinge erinnern, die er getan hat. Also, bleibt dran und passt auf! Los gehts!", kündigt der Promi-Spross an.

Auf die Unterstützung seiner Familie kann Diddy in jedem Fall bauen. Erst vor wenigen Tagen feierte der Musiker im Knast seinen Geburtstag und durfte sogar mit seinen Lieben telefonieren. Das Telefonat posteten die Geschwister ebenfalls im Netz. Zu hören ist der 55-Jährige selbst, wie er sich bei seiner Familie bedankt: "Ich liebe euch alle, ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen. Ich bin stolz auf euch alle, vor allem auf die Mädchen, auf euch alle, aber einfach dafür, dass ihr stark seid, danke, dass ihr stark seid." Diddys Kinder hatten sich schon in den vergangenen Wochen für ihren Vater starkgemacht und betont, dass sie an seine Unschuld glauben.

Schon länger liegt gegen Diddy der Vorwurf des Sexhandels und der sexuellen Belästigung vor. Viele der Vorfälle sollen im Rahmen seiner berühmt-berüchtigten Sex-Partys stattgefunden haben. Im September klickten dann die Handschellen. Seitdem sitzt der US-Amerikaner in einem Gefängnis in New York City. Zwar versuchte sein Anwalt, ihn auf Kaution freizubekommen, aber ein Gericht entschied, dass er bis zum Prozess im Frühjahr 2025 in Haft bleiben soll. Mittlerweile haben sich über 120 Anschuldigungen gegen Diddy angehäuft. Der "I'll Be Missing You"-Interpret beteuert aber weiterhin seine Unschuld und will wohl auch auf nicht schuldig plädieren.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy, Met Gala 2023

