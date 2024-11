Prinz William und Heidi Klum legen gemeinsamen Auftritt hin

Wen haben wir denn hier? Prinz William (42) und Heidi Klum (51) sind ein Duo, das wohl kaum jemand zusammen erwarten würde. Doch beide eint die Leidenschaft für Umwelt- und Klimaschutz, weswegen sie bei der Earthshot-Preisverleihung in Kapstadt gemeinsam ein strahlendes Zeichen für den Klimaschutz setzten. Während der britische Royal leger im grau karierten Sakko, dunkelblauer Hose und weißen Turnschuhen bei dem Event erschien, glänzte Heidi in einem schicken roten One-Shoulder-Kleid. Auf dem grünen Teppich lobte sie das Engagement des Thronfolgers: "Es ist so wichtig und großartig, was Prinz William mit dem Preis auf die Beine stellt." Außerdem verriet sie laut Bild stolz, dass sie ihre Kleider an ihre Töchter weitergibt, um nachhaltiger zu leben.

Doch Heidi war nicht nur zum Plaudern angereist – sie hatte die ehrenvolle Aufgabe, einen der begehrten Preise zu überreichen. In der Kategorie "Fix our Climate" (Repariert unser Klima) ging die Auszeichnung an ein visionäres Thermovoltaiksystem, das industrielle Wärme in Energie umwandelt. Der 2020 von William ins Leben gerufene Nachhaltigkeitspreis würdigt jährlich Projekte und Menschen, die an Lösungen für die größten Umweltprobleme unserer Zeit arbeiten. Auch das kanadische Supermodel Winnie Harlow (30) und TV-Star Nina Dobrev (35) nahmen dieses Jahr an der Preisverleihung teil und zeigten ihre Unterstützung. Die fünf Kategorien, die von "Reinigung unserer Luft" bis "Wiederbelebung unserer Ozeane" reichen, sind mit jeweils 1,2 Millionen Euro dotiert.

Auch bei Heidis Show Germany's Next Topmodel wird es bald wieder Gewinner geben: Ab Frühjahr 2025 startet die 20. Staffel und die Sieger dürfen sich wie gewohnt über 100.000 Euro freuen. Die Vorfreude auf die Jubiläumsstaffel ist groß, denn die Modelmama hat einiges zu feiern. "Wir haben wieder Männer mit dabei", offenbarte sie gegenüber Bild und versprach spannende Neuerungen. Doch das eigentliche Highlight? Die Show wird erstmals zweimal pro Woche ausgestrahlt, immer dienstags und donnerstags. Außerdem erhält Heidi gleich zu Beginn hochkarätige prominente Unterstützung: Modelikone Naomi Campbell (54) hilft bei der Auswahl der männlichen Kandidaten, während ihre Tochter Leni (20) ihre Mutter bei den weiblichen Models supportet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William bei den Earthshot Prize Awards in Kapstadt, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum beim Blauer Panther TV und Streaming Award 2024 in München

Anzeige Anzeige