Spielt "Love Island VIP"-Aurelia etwa ein falsches Spiel?

Aurelia Lamprecht möchte ihren "Love Island VIP"-Kollegen Leandro Fünfsinn näher kennenlernen – wenn da nicht Yeliz Koc (31) wäre, die mit dem Realitystar anbandelt. Um doch eine Chance zu haben, wendet sich Aurelia mit einem Plan an Luigi Birofio (25): "Kannst du bitte mit Yeliz? Gib mal Gas. Bitte gib Gas. Wir tauschen einfach." Gigi ist von der Idee seiner Mitstreiterin nicht abgeneigt und stimmt zu. Gegenüber ihrem Schwarm Leandro gibt sich diese dann unschuldig: "Wenn ich die freie Bahn gehabt hätte, wäre ich voll auf Attacke gegangen. Aber wegen des Girl-Codes, macht man das nicht." Auch als Leandro Aurelia auf Gigi anspricht, weiß diese plötzlich von nichts. Sie behauptet, dass sie niemals mit ihm über Leandro geredet habe.

Aber nicht nur bei Yeliz funkt die Influencerin dazwischen. Sie mischt sich auch ein, was Danilo Cristillis (28) Entscheidung betrifft, sich mit Melissa Damilia (29) zu vercoupeln. "Weißt du, wie das rüberkommt? Show. Dieses: 'Er nimmt dich wieder' – ich finde das fake", tuschelt Aurelia gegenüber Melissa und verunsichert sie mit diesen Worten merklich. Das fällt auch Yasin Mohamed (33) direkt auf. "Aurelia ist ein Mensch, der mischt sich schon ganz gerne ein", merkt er im Einzelinterview an. Vor den zwei Mädels betont der The 50-Star dann: "Ich finde es gut, wenn du ihr das als Freundin sagst, aber mach dir dein eigenes Bild." Von seinem Rat an Melissa lässt sich Aurelia nicht beeindrucken und wiederholt vor ihr: "Ich habe ein ganz ekliges Bauchgefühl, aber ich will dir nicht hineinreden."

Falsches Spiel hin oder her – nicht nur Aurelia ist verwirrt von Danilos Entschluss, sich mit Melissa zu vercoupeln. Auch Marcellino Kremers weiß nicht, was er vom Verhalten des 27-Jährigen halten soll. Das machte er nach seinem Aus in einem Interview mit Promiflash deutlich: "Es war überraschend. Danilo hat sich am Tag meines Ausscheidens schlagartig in seiner Art mir gegenüber verändert, obwohl wir es recht gut miteinander hatten und uns eigentlich auch gut verstehen." Marcellino ging es gegen den Strich, dass ihm sein Kollege die Lady vor der Nase wegschnappte.

Instagram / leandro_fsn "Love Island"-Bekanntheit Leandro Fünfsinn

RTLZWEI / ITV Studios Germany Marcellino Kremers bei "Love Island VIP" 2024

