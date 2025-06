Mit Lola Weippert: Prime bringt neue Show "Fboy Island" raus

Prime Video bringt frischen Wind in die Welt der Reality-Formate: Ab dem vierten Quartal 2025 startet die Dating-Show "Fboy Island" exklusiv auf der Streaming-Plattform. Moderiert wird das turbulente Abenteuer von der bekannten Moderatorin und Social-Media-Größe Lola Weippert (29). Mit dabei ist unter anderem auch Reality-TV-Star Aurelia Lamprecht, die sich gemeinsam mit zwei weiteren Kandidatinnen, Lavinia Angelito und Alexandra Leonhard, auf die Suche nach der großen Liebe begibt. Die Männer, die an der Show teilnehmen, sind im Reality-TV noch Unbekannte.

Das Konzept der Show klingt vielversprechend: Auf einer paradiesischen Insel werden die drei Frauen auf eine Gruppe von Männern treffen, die sie für sich gewinnen wollen. Doch Vorsicht ist geboten, denn nicht alle Kandidaten haben ehrliche Absichten. Während einige, die sogenannten "Nice Guys", tatsächlich auf der Suche nach wahrer Liebe sind, verfolgen die "FBoys" ein anderes Ziel: Sie wollen das Spiel gewinnen und sich das Preisgeld von 50.000 Euro schnappen. Die Teilnehmerinnen müssen also herausfinden, wem sie vertrauen können.

Für Lola Weippert ist "Fboy Island" eine weitere spannende Station in ihrer Karriere. Erst kürzlich hat sie nach fünf Jahren bei Temptation Island V.I.P. aufgehört. In der kommenden Staffel wird die 29-Jährige von Janin Ullmann (43) ersetzt – Gerüchten zufolge kam das für Lola sehr überraschend. Laut Bild soll sie nicht gewusst haben, dass man plant, eine neue Moderatorin einzustellen. Trotzdem geht es in ihrer Karriere weiter: Neben "Fboy Island" steht sie bald auch als Moderatorin für die neue Datingshow "City of Love" vor der Kamera.

Prime Video Lola Weippert mit den "Fboy Island"-Kandidaten

Getty Images Lola Weippert, Moderatorin

