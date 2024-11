"Als Vorbild": DSDS-Finalist Christian Jährig macht Fans Mut

Christian Jährig ist einer von vier Kandidaten, die es ins diesjährige DSDS-Finale geschafft haben. Gewonnen hat er die Castingshow bisher noch nicht, aber allein durch die Teilnahme hat sich sein Leben ganz schön verändert, erklärt der Sänger im Interview mit Promiflash: "Mein Leben hat sich wirklich sehr geändert. Ich werde auf der Straße angesprochen." Wie er von seinen Fans erfahren hat, sei er für den einen oder anderen sogar eine Art Idol. "Viele sehen mich auch als Vorbild, weil ich mich eben mit meiner Stimme bei DSDS beworben habe und so habe ich vielen sehr, sehr viel Mut gemacht", erklärt er und betont dankbar: "Und das gibt mir auch sehr, sehr viel Energie zurück."

Er ist glücklich darüber, dass seine "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatur so gut bei den Zuschauern ankommt und sie von seiner Stimme begeistert sind. Denn alles, was er will, sei seinen Zuhörern eine Freude zu bereiten. "Genau das ist, was ich ja erreichen will, dass ich Leuten einfach mit meiner Musik Freude bereite und dass ich ja, einfach in einer anderen Welt bin", gibt er im Promiflash-Interview zu verstehen.

Am kommenden Samstag findet das große Finale der 21. DSDS-Staffel statt. Christian tritt dann gegen Nissim Mizrahi, Tom McConner und Philip Matas an. Eine Frau hat es in diesem Jahr nicht weiter als bis zum Halbfinale geschafft, was Jury-Mitglied Beatrice Egli (36) ziemlich unzufrieden stimmte. "Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt! Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht", erklärte sie gegenüber RTL. Neben der Schlagersängerin sitzen im Finale – anders als in den bisherigen Ausstrahlungen – Rapper Bushido (46), der Pietro Lombardis (32) Platz einnehmen wird und Partysängerin Mia Julia (37), die wohl Loredana (29) vertreten soll. Auf Dieter Bohlen (70) müssen die Fans bei der letzten Show aber nicht verzichten.

RTL / Stefan Gregorowius Christian Jährig, DSDS-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Finalisten Tom Mc Conner, Christian Jährig, Nissim Mizrahi und Philip Matas

