Mallorca-Star Mia Julia soll Loredana in DSDS-Jury ersetzen

Die nächste Veränderung bei DSDS steht bevor. Nachdem Pietro Lombardi (32) Berichten zufolge nicht mehr bei dem Dreh der nächsten Staffel erwünscht ist, wackelt nun der Stuhl einer anderen Jurorin. Das behauptet zumindest ein Insider, der im Gespräch mit Bild auspackt. Demnach soll sich RTL von der Rapperin Loredana Zefi (29) trennen wollen. Statt der "Nice To Meet Ya"-Interpretin wolle der Sender nun Mia Julia (37) ins Boot holen. Die Verhandlungen zwischen den Verantwortlichen der Show und der Ballermannsängerin sollen sogar schon laufen.

Die Tageszeitung behauptete vor wenigen Tagen, von Pietros Rausschmiss aus der DSDS-Jury zu wissen. Kurz darauf schilderte der Partner von Laura Maria Rypa (28) dem Blatt: "DSDS ist eine Herzenssache für mich. Dieter Bohlen und ich tun seit Jahren alles dafür, dass die Show erfolgreich ist. Sie ist wie Familie für mich." Auch Dieter machte deutlich, dass er von der Nachricht überrascht worden sei: "Ich weiß von nichts... RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da in Zukunft in der Jury sitzt."

RTL scheint mit Pietros Exit auf die Negativschlagzeilen um den ehemaligen DSDS-Gewinner zu reagieren. Warum nun auch Loredanas Präsenz in der Castingshow auf der Kippe steht, ist noch unklar. In der aktuellen Staffel hatte der Hip-Hop-Star allerdings mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und verpasste den Recall. Gegenüber RTL erklärte die Musikerin, dass sie an Zahnschmerzen litt: "Ich bin zum Zahnarzt, habe eine Betäubung bekommen, aber ich bin allergisch gegen die Betäubung gewesen. Das war ganz schlimm für mich."

RTL Die DSDS-Juroren Beatrice Egli, Loredana Zefi, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

