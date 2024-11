Neu-Mama Sofia Richie glänzt in heißem Kleid bei Date-Night

Sofia Richie (26) und ihr Ehemann Elliot Grainge durften sich im Mai dieses Jahres über die Geburt ihrer Tochter freuen. Trotz des neugewonnenen Familienglücks legen die jüngste Tochter von Lionel Richie (75) und ihr Liebster offenbar auch großen Wert auf Zweisamkeit. Anlässlich des 31. Geburtstags des Musikmanagers genoss das Paar am Freitagabend ein nachträgliches romantisches Dinner in Los Angeles. Dafür schmiss sich Sofia ganz besonders in Schale: In einem asymmetrischen, durchsichtigen Kleid, das sie mit passenden Hosen und weißen High Heels kombinierte, zog das Model alle Blicke auf sich.

Bereits am Mittwoch, an Elliots eigentlichem Geburtstag, hatte Sofia ihren Mann im Netz gefeiert. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 26-Jährige einen Schnappschuss, der den Unternehmer dabei zeigt, wie er der gemeinsamen Tochter aus einem rosafarbenen Kinderbuch vorliest. Dazu schrieb sie stolz: "Bester Papa". Ein weiteres Foto zeigte die kleine Familie zusammen an einem sonnigen Tag. "Wir lieben dich so sehr, Elliot", richtete Sofia liebevolle Worte an ihren Ehemann.

Sofia und Elliot kennen sich seit Jahren, begannen jedoch erst 2021 miteinander auszugehen. Ihre Verlobung folgte im Jahr 2022, bevor sie sich schließlich 2023 in einer glamourösen Zeremonie in Frankreich das Jawort gaben, bei der Sofias berühmter Vater sie zum Altar führte. Ihr Liebesglück wurde in diesem Jahr dann von der Geburt ihrer Tochter gekrönt, die sie Eloise Samantha Grainge tauften. Der zweite Vorname des kleinen Mädchens hat eine ganz besondere Bedeutung, denn sie wurde nach Elliots verstorbener Mutter Samantha benannt, die 2007 tragisch ums Leben kam. Sie fiel nach der Geburt von Elliot im Jahr 1993 in ein Koma, aus dem sie nicht mehr erwachte.

ActionPress Elliot Grainge und Sofia Richie im November 2024

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie und Elliot Grainge mit ihrer Tochter Eloise

