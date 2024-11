So süß gratuliert Sofia Richie ihrem Elliot zum Geburtstag

Sofia Richie (26) hat anlässlich des 31. Geburtstags ihres Ehemannes Elliot Grainge bezaubernde Fotos ihrer kleinen Familie geteilt! In ihrer Instagram-Story zeigte die Influencerin Schnappschüsse, die Einblicke in das Leben mit ihrer fünf Monate alten Tochter Eloise Samantha geben. Auf einem der Bilder liegt Elliot auf dem Boden und liest dem gemeinsamen Baby das Kinderbuch "How To Spot A Unicorn" vor, während Eloise sich an ihren Vater kuschelt. Sofia kommentierte das Bild mit einem Tränen-Emoji und den Worten "Bester Papa".

Zu ein paar weiteren niedlichen Fotos, auf denen die kleine Familie zu sehen ist, schreibt die 26-Jährige: "Wir lieben dich so sehr, Elliot!" Neben den Glückwünschen teilt Sofia auch eine weitere tolle Nachricht: Sie bringe bald ihre eigene Modekollektion für Babys heraus! Einen kleinen Vorgeschmack auf die Strampler, Pullover und Hosen gibt sie ihren Fans auch schon. Auf ein paar Bildern trägt Töchterchen Eloise Kollektionsteile mit einem rosa Muster und süßen Käfern.

Sofia und Elliot sind seit vergangenem Jahr verheiratet und durften ihren ersten Nachwuchs vor rund sechs Monaten auf der Welt begrüßen. Für die Tochter von Musikstar Lionel Richie war die Schwangerschaft nicht ohne. Erst kürzlich berichtete sie in dem Podcast "She MD", dass sie ab der 32. Woche Krämpfe und vorzeitige Wehen hatte, weswegen sie bis zur Geburt Bettruhe einhalten musste. Sechs Wochen später brachte sie Eloise zur Welt, doch nach der Entbindung gingen die Komplikationen weiter, denn bei Sofia wurde postpartale Präeklampsie festgestellt. Mittlerweile fühle sich die Influencerin jedoch "endlich wieder wie sie selbst" und genieße das Familienleben in vollen Zügen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge mit seiner Tochter Eloise

Anzeige Anzeige

Getty Images Elliot Grainge und Sofia Richie im Februar 2024

Anzeige Anzeige